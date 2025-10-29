Спортинг отгрузил 5 мячей в ворота Алверки в четвертьфинале Кубка лиги
В конце игры гости забили гол престижа
Вечером 28 октября в Лиссабоне состоялся матч четвертьфинала Кубка португальской лиги между Спортингом и Алверкой.
Хозяева поля полностью контролировали игру и одержали разгромную победу со счётом 5:1.
Уже в первом тайме львы обеспечили себе комфортное преимущество (2:0), а после перерыва забили еще трижды.
Дубли оформила Жеованни Кенда и Салвадор Блопа, еще один гол провел Фотис Иоаннидис.
Гости в конце игры сумели забить гол престижа. Эта победа позволила Спортингу выйти в полуфинал.
В других матчах 1/4 финала будут играть: Порту – Витория Гимараеш, Бенфика – Тондела, Брага – Санта-Клара.
Кубок португальской лиги
Четвертьфинал, 28 октября 2025
Спортинг – Алверка – 5:1
Голы: Кенда, 21, 58, Блопа, 30, 70, Йоаннидис, 81 – Сандро Лима, 85
