Конкурент Забарного. ПСЖ подпишет контракт с защитником

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ПСЖ до конца года объявит о новом контракте центрального защитника Вильяна Пачо.

Клуб хочет наградить игрока за хорошие выступления и продлит соглашение на пять лет. Стороны уже договорились о ключевых параметрах сделки, осталось решить лишь детали.

24-летний Пачо, который является конкурентом украинца Ильи Забарного, в нынешнем сезоне провел 15 матчей и забил 1 гол.

Эквадорец стал основным игроком команды с минувшего сезона.