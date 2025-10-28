Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
28 октября 2025, 18:15 | Обновлено 28 октября 2025, 18:21
Конкурент Забарного. ПСЖ подпишет контракт с защитником

Вильян Пачо получит договор на 5 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Вильян Пачо

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ПСЖ до конца года объявит о новом контракте центрального защитника Вильяна Пачо.

Клуб хочет наградить игрока за хорошие выступления и продлит соглашение на пять лет. Стороны уже договорились о ключевых параметрах сделки, осталось решить лишь детали.

24-летний Пачо, который является конкурентом украинца Ильи Забарного, в нынешнем сезоне провел 15 матчей и забил 1 гол.

Эквадорец стал основным игроком команды с минувшего сезона.

Вильян Пачо ПСЖ Лига 1 (Франция) Илья Забарный
Источник: Фабрицио Романо
