Франция28 октября 2025, 18:15 | Обновлено 28 октября 2025, 18:21
273
0
Конкурент Забарного. ПСЖ подпишет контракт с защитником
Вильян Пачо получит договор на 5 лет
По информации инсайдера Фабрицио Романо, ПСЖ до конца года объявит о новом контракте центрального защитника Вильяна Пачо.
Клуб хочет наградить игрока за хорошие выступления и продлит соглашение на пять лет. Стороны уже договорились о ключевых параметрах сделки, осталось решить лишь детали.
24-летний Пачо, который является конкурентом украинца Ильи Забарного, в нынешнем сезоне провел 15 матчей и забил 1 гол.
Эквадорец стал основным игроком команды с минувшего сезона.
