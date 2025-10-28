Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Василий КАЮК: «Слава Богу, ЛНЗ попрощался с этими футболистами»
Украина. Премьер лига
28 октября 2025, 17:57 | Обновлено 28 октября 2025, 18:00
Василий КАЮК: «Слава Богу, ЛНЗ попрощался с этими футболистами»

Генеральный директор «фиолетовых» рассказал о трансферной политике клуба

ФК ЛНЗ. Василий Каюк

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк заявил, что футболисты, покинувшие клуб после завершения прошлого сезона, не хотели играть за клуб, а только зарабатывали деньги.

– Каким образом влиять на мотивацию футболиста?

– Сегодняшнее поколение очень странно, если честно. Мы в прошлом сезоне столкнулись с тем, что деньги не были мотивацией для наших футболистов. Наши футболисты, которые у нас играли в прошлом сезоне, с которыми мы попрощались, слава Богу, просто зарабатывали, они не играли в футбол.

Здесь самое главное при подписании контракта, на что мы сейчас пошли летом, меняя немного стратегию именно под трансферы в наш клуб – мы даем возможность футболисту заработать именно бонусами, – сказал Василий.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 10 сыгранных матчей.

Василий Каюк ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига трансферы чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
