Олег САЛЕНКО: «У этого клуба достойный подбор футболистов и финансирование»
Легенда Динамо похвалил черкасский ЛНЗ
Легенда Динамо Олег Саленко оценил перспективы черкасского ЛНЗ в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги. Олег считает, что «фиолетовые» имеют хороший подбор футболистов.
– Однажды незаметно подобрался к лидерам ЛНЗ. Команда Виталия Пономарева может стать открытием чемпионата?
– Думаю, это покажут ближайшие несколько матчей, в которых черкасскому коллективу придется сыграть с «Металлистом 1925», «Карпатами» и «Динамо». Хотя там достойный подбор футболистов и финансовая составляющая на хорошем уровне.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает четвертое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 17 зачетных пунктов после 9 сыгранных матчей.
