Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег САЛЕНКО: «У этого клуба достойный подбор футболистов и финансирование»
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 12:19 |
991
1

Олег САЛЕНКО: «У этого клуба достойный подбор футболистов и финансирование»

Легенда Динамо похвалил черкасский ЛНЗ

22 октября 2025, 12:19 |
991
1 Comments
Олег САЛЕНКО: «У этого клуба достойный подбор футболистов и финансирование»
ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Легенда Динамо Олег Саленко оценил перспективы черкасского ЛНЗ в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги. Олег считает, что «фиолетовые» имеют хороший подбор футболистов.

– Однажды незаметно подобрался к лидерам ЛНЗ. Команда Виталия Пономарева может стать открытием чемпионата?

– Думаю, это покажут ближайшие несколько матчей, в которых черкасскому коллективу придется сыграть с «Металлистом 1925», «Карпатами» и «Динамо». Хотя там достойный подбор футболистов и финансовая составляющая на хорошем уровне.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает четвертое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 17 зачетных пунктов после 9 сыгранных матчей.

По теме:
Названы лучший тренер и футболист 9-го тура УПЛ
Во львовском дерби Рух сыграет в оптимальном составе
Балакин рассудит Динамо и Кривбасс. Судейские назначения на 10-й тур УПЛ
ЛНЗ Черкассы Олег Саленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Пономарев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич спрогнозировал итог поединка Самсунспор – Динамо
Футбол | 22 октября 2025, 12:33 0
Маркевич спрогнозировал итог поединка Самсунспор – Динамо
Маркевич спрогнозировал итог поединка Самсунспор – Динамо

Авторитетный специалист ждет от киевлян максимального результата в Турции

Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Футбол | 22 октября 2025, 07:05 2
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов

Илья заработал два пенальти и получил удаление

Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Футбол | 21.10.2025, 17:26
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 06:23
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
Бокс | 22.10.2025, 06:22
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
фізкультурника звільнили і діло пішло
Ответить
+1
Популярные новости
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 127
Футбол
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 37
Футбол
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
Байер – ПСЖ – 2:7. Почему удалили Забарного? Видео голов и обзор
22.10.2025, 02:41
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем