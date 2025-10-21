Коуч ЛНЗ: «Я не считаю, что это приносит Украине какую-то пользу»

ЛНЗ обыграл ковалевский Колос (1:0) в девятом туре Украинской Премьер-лиги, поднявшись на четвертое место турнирной таблицы чемпионата.

Главный тренер фиолетовых Виталий Пономарев, в беседе с редактором Sport.ua, объяснив, почему черкасский клуб не торопится в еврокубки.

– После победы над Колосом, ЛНЗ сравнялся с Динамо, и вышел на чистую четвертую строчку турнирной таблицы. Вы говорите, что задач еврокубков нет, но если так сложится ситуация, готовы ли вы за них побороться?

– Мы боремся сейчас за самые высокие места. Конечно, как и каждая команда хочет занять еврокубковые места и попасть туда. Но нужно реально смотреть на вещи, и нужно быть готовым к еврокубкам, потому что, как показывают последние годы – команды попадают в еврокубки, в первом раунде вылетают.

Я не думаю, что это приносит стране какую-то пользу, нужно иметь два состава на еврокубки, команда должна быть подготовлена ​​к ним. Если мы будем готовы к этому, то, конечно, мы и работаем для того, чтобы занимать самые высокие места. Но еще очень много работы, идет установка команды, где нужно искать футболистов, чтобы еще была большая конкуренция. Чем будет больше она, тем лучше и быстрее будут расти другие футболисты. Мы только за то, чтобы попасть, но надо быть хорошо подготовленными к этому, – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает четвертое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 17 зачетных пунктов после 9 сыгранных матчей.