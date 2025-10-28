Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Назван стартовый состав женской сборной Украины на игру против Румынии
Товарищеские матчи
28 октября 2025, 17:23 | Обновлено 28 октября 2025, 17:40
Назван стартовый состав женской сборной Украины на игру против Румынии

28 октября в 17:30 пройдет товарищеский матч в Бухаресте

УАФ

28 октября в 17:30 состоится товарищеский поединок между женскими сборными Румынии и Украины.

Контрольный матч пройдет в пригороде Бухареста на стадионе Конкордия (Кьяжна).

Контрольный матч пройдет в пригороде Бухареста на стадионе Конкордия (Кьяжна).

Украинки под руководством Владимира Пятенко этой осенью играют исключительно товарищеские матчи.

25 октября сине-желтые обыграли команду Словакии (2:1).

По теме:
Румыния – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Подготовка к Евро. Назван состав сборной Украины на международный турнир
Словакия – Украина – 1:2. Товарищеский матч. Видео голов и обзор матча
женская сборная Украины по футболу товарищеские матчи женская сборная Румынии по футболу Владимир Пятенко Румыния - Украина стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
