Назван стартовый состав женской сборной Украины на игру против Румынии

28 октября в 17:30 состоится товарищеский поединок между женскими сборными Румынии и Украины.

Контрольный матч пройдет в пригороде Бухареста на стадионе Конкордия (Кьяжна).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинки под руководством Владимира Пятенко этой осенью играют исключительно товарищеские матчи.

25 октября сине-желтые обыграли команду Словакии (2:1).

