Товарищеские матчи28 октября 2025, 17:23 | Обновлено 28 октября 2025, 17:40
Назван стартовый состав женской сборной Украины на игру против Румынии
28 октября в 17:30 пройдет товарищеский матч в Бухаресте
28 октября в 17:30 состоится товарищеский поединок между женскими сборными Румынии и Украины.
Контрольный матч пройдет в пригороде Бухареста на стадионе Конкордия (Кьяжна).
Украинки под руководством Владимира Пятенко этой осенью играют исключительно товарищеские матчи.
25 октября сине-желтые обыграли команду Словакии (2:1).
Назван стартовый состав женской сборной Украины на игру против Румынии
