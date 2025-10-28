На фоне слухов об исчезновении. Рух определился с будущим в УПЛ

На днях украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что первую команду львовского Руха, ныне выступающую в Украинской Премьер-лиге, собираются ликвидировать.

Как сообщает портал Трибуна, руководство «желто-черных» подало заявку на прохождение аттестации для участия в новом сезоне УПЛ. Также львовский клуб будет проходить аттестацию УЕФА для участия в еврокубках на случай, если пробьются туда, например, через Кубок Украины.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Движение занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 10 сыгранных матчей.