Украина. Премьер лига
28 октября 2025, 14:53 |
Полузащитник аутсайдера УПЛ получил дебютный вызов в национальною сборную

Влад Рейляну будет играть за национальную сборную Молдовы

28 октября 2025, 14:53 |
ФК Рух. Влад Рейляну

Вингера львовского Руха Влад Рейляну получил дебютный вызов в расположение национальной сборной Молдовы. Об этом пишет клубная пресс-служба Движения.

Вместе со своей сборной полузащитник сыграет в квалификации на ЧМ-2026. Сборную Молдовы ждут матчи против: против Италии (13 ноября) и Израиля (16 ноября)

До недавнего времени Рейляну выступал за юношеские сборные Молдовы U-19 и U-20, а также был игроком молодежной команды своей страны, в составе которой провел 12 матчей и отличился 5 голами и 1 ассистом.

В нынешнем сезоне Рейляну провел 8 матчей в составе «Рух» во всех турнирах, 5 раз выходив на игру в стартовом составе.

Влад Рейляну сборная Молдовы по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
