Коуч ФК Чернигов пояснил исторический успех клуба в Кубке Украины
Валерий Черный похвалил своих подопечных
Главный тренер ФК Чернигов Валерий Черный поделился эмоциями после победы над ФК Лисне в матче 1/8 финала Кубка Украины, где его команда одолела соперника в послематчевой серии пенальти.
«Мы ожидали сопротивления, потому что знали, насколько качественная команда будет играть против нас. У них есть качественные исполнители. Пока их клуб имел финансирование, они показывали хороший футбол уровня Второй лиги. Мы понимали, что будет тяжело, тем более это кубочная игра, и здесь каждый может обыграть любую команду.
Тренировали ли пенальти? Перед игрой с Кривбассом тренировали и проиграли, сейчас не тренировали — выиграли. Не только благодаря мастерству тех игроков, кто пробивал пенальти, но и благодаря нашему вратарю Максиму Татаренко мы прошли дальше. Я успокаивал игроков перед серией пенальти, говорил, что нужно сделать это спокойно и не думать о том, что от вас зависит результат матча», – сказал Валерий.
Победа над ФК «Лесное» стала исторической для ФК «Чернигов». Подопечные Валерия Черного впервые в своей истории квалифицировались в розыгрыш 1/4 финала Кубка Украины. Своего соперника клуб узнает несколько позже.
