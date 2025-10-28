Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коуч ФК Чернигов пояснил исторический успех клуба в Кубке Украины
Коуч ФК Чернигов пояснил исторический успех клуба в Кубке Украины

Валерий Черный похвалил своих подопечных

ФК Чернигов.

Главный тренер ФК Чернигов Валерий Черный поделился эмоциями после победы над ФК Лисне в матче 1/8 финала Кубка Украины, где его команда одолела соперника в послематчевой серии пенальти.

«Мы ожидали сопротивления, потому что знали, насколько качественная команда будет играть против нас. У них есть качественные исполнители. Пока их клуб имел финансирование, они показывали хороший футбол уровня Второй лиги. Мы понимали, что будет тяжело, тем более это кубочная игра, и здесь каждый может обыграть любую команду.

Тренировали ли пенальти? Перед игрой с Кривбассом тренировали и проиграли, сейчас не тренировали — выиграли. Не только благодаря мастерству тех игроков, кто пробивал пенальти, но и благодаря нашему вратарю Максиму Татаренко мы прошли дальше. Я успокаивал игроков перед серией пенальти, говорил, что нужно сделать это спокойно и не думать о том, что от вас зависит результат матча», – сказал Валерий.

Победа над ФК «Лесное» стала исторической для ФК «Чернигов». Подопечные Валерия Черного впервые в своей истории квалифицировались в розыгрыш 1/4 финала Кубка Украины. Своего соперника клуб узнает несколько позже.

Валерий Черный Чернигов Лесное Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
