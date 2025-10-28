Усиление для Реброва. Игрок сборной Украины избежал серьезной травмы

Полузащитник английского «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк сумел избежать серьезной травмы. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

21-летний футболист вышел в стартовом составе в матче против «Ливерпуля» (3:2), который состоялся 25 октября, однако из-за повреждения был вынужден покинуть поле на 29-й минуте.

По предварительным прогнозам ожидалось, что полузащитник пропустит матчи сборной во время международной паузы в ноябре, однако ситуация оказалась не столь критичной.

По информации источника, Егор пропустит всего несколько дней и сможет вернуться на поле в следующем матче чемпионата Англии, который состоится 1 ноября – «Брентфорд» на выезде сыграет против «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне Ярмолюк провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Контракт украинца истекает в июне 2031 года.