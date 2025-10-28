Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Усиление для Реброва. Игрок сборной Украины избежал серьезной травмы
Англия
28 октября 2025, 15:38
0

Усиление для Реброва. Игрок сборной Украины избежал серьезной травмы

Егор Ярмолюк пропустит всего пару дней и сможет помочь «сине-желтым» в ноябре

Усиление для Реброва. Игрок сборной Украины избежал серьезной травмы
Instagram. Егор Ярмолюк

Полузащитник английского «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк сумел избежать серьезной травмы. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

21-летний футболист вышел в стартовом составе в матче против «Ливерпуля» (3:2), который состоялся 25 октября, однако из-за повреждения был вынужден покинуть поле на 29-й минуте.

По предварительным прогнозам ожидалось, что полузащитник пропустит матчи сборной во время международной паузы в ноябре, однако ситуация оказалась не столь критичной.

По информации источника, Егор пропустит всего несколько дней и сможет вернуться на поле в следующем матче чемпионата Англии, который состоится 1 ноября – «Брентфорд» на выезде сыграет против «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне Ярмолюк провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Контракт украинца истекает в июне 2031 года.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Егор Ярмолюк сборная Украины по футболу Сергей Ребров травма Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
