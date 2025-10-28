Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Восемь игроков Карпат имеют проблемы со здоровьем. Двое не сыграют в 2025
Украина. Премьер лига
28 октября 2025, 11:25 |
424
1

Олег Федор, Андрей Клищук, Павел Полегенько и еще несколько футболистов находятся в лазарете

Восемь игроков Карпат имеют проблемы со здоровьем. Двое не сыграют в 2025
ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» обновили информацию о состоянии травмированных игроков – восемь футболистов испытывают проблемы со здоровьем, двое из них смогут выйти на поле в 2025 году:

«Из расположения молодежной сборной Украины с травмой вернулся Олег Федор. Хавбек повредил косые мышцы живота. На одной из тренировок перед матчем с «Эпицентром» травмировал трехгранную кость правой кисти Андрей Клищук.

Предыдущие два поединка пропустил Павел Полегенько из-за незначительных проблем со здоровьем. На неделе защитник должен вернуться в общую группу. У Владимира Адамюка диагностировано повреждение икроножной мышцы, а Иван Чабан травмировал плечевой сустав.

После фола полузащитника «Эпицентра» Джона Себерио травму получил Ярослав Карабин, у которого возникли проблемы с кортикальным слоем основы проксимальной фаланги пятого пальца.

По-прежнему продолжают работать с реабилитологом Андрей Булеза и Тимур Стецьков, которые в этом году уже не сыграют», – рассказали в клубе.

После десяти сыгранных туров «Карпаты» набрали 12 баллов и занимают десятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче, который состоится 3 ноября, подопечные Владислава Лупашко сыграют против черкасского ЛНЗ.

По теме:
Кузнецов высказался о месте Кривбасса по итогам сезона УПЛ
Легенда Динамо призвал не недооценивать Полесье и Металлист 1925
Стало известно, сколько времени потребуется Будковскому на восстановление
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Олег Федор Андрей Клищук Павел Полегенько Владимир Адамюк Иван Чабан Ярослав Карабин Андрей Булеза Тимур Стецьков
Николай Титюк Источник: ФК Карпаты Львов
Перець
З ментальним здоров'ям 
Ответить
0
