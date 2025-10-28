Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Опытный украинский форвард напомнил о себе голом. Его клуб победил
Чемпионат Румынии
Ботошани
27.10.2025 17:30 – FT 2 : 0
Германштадт
Румыния
28 октября 2025, 10:55 | Обновлено 28 октября 2025, 10:59
Опытный украинский форвард напомнил о себе голом. Его клуб победил

Николай Ковталюк прервал безголевую месячную серию

ФК Ботошани. Николай Ковталюк

27 октября опытный украинский нападающий Николай Ковталюк записал на свой счет забитый мяч за румынскую команду «Ботошани».

Николай точным ударом на добивании открыл счет в домашнем матче против клуба «Германштадт» в рамках 14-го тура национального чемпионата.

Через 10 минут украинца поддержал его партнер Чарльз Петро, увеличив преимущество.

Больше забитых мячей болельщики не увидели – 2:0 в пользу «Ботошани».

Последний раз Николай забивал за румынский клуб еще в сентябре, тогда украинец оформил дубль в ворота «Стяуа».

В общей сложности Ковталюк уже отыграл за «Ботошани» 10 поединков, в которых стал автором четырех голов.

Чемпионат Румынии. 14-й тур, 27 октября

«Ботошани» – «Германштадт» – 2:0

Голы: Ковталюк, 18, Петро, 28

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Charles Petro (Ботошани).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Ковталюк (Ботошани).
