Опытный украинский форвард напомнил о себе голом. Его клуб победил

27 октября опытный украинский нападающий Николай Ковталюк записал на свой счет забитый мяч за румынскую команду «Ботошани».

Николай точным ударом на добивании открыл счет в домашнем матче против клуба «Германштадт» в рамках 14-го тура национального чемпионата.

Через 10 минут украинца поддержал его партнер Чарльз Петро, увеличив преимущество.

Больше забитых мячей болельщики не увидели – 2:0 в пользу «Ботошани».

Последний раз Николай забивал за румынский клуб еще в сентябре, тогда украинец оформил дубль в ворота «Стяуа».

В общей сложности Ковталюк уже отыграл за «Ботошани» 10 поединков, в которых стал автором четырех голов.

Чемпионат Румынии. 14-й тур, 27 октября

«Ботошани» – «Германштадт» – 2:0

Голы: Ковталюк, 18, Петро, 28