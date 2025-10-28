Опытный украинский форвард напомнил о себе голом. Его клуб победил
Николай Ковталюк прервал безголевую месячную серию
27 октября опытный украинский нападающий Николай Ковталюк записал на свой счет забитый мяч за румынскую команду «Ботошани».
Николай точным ударом на добивании открыл счет в домашнем матче против клуба «Германштадт» в рамках 14-го тура национального чемпионата.
Через 10 минут украинца поддержал его партнер Чарльз Петро, увеличив преимущество.
Больше забитых мячей болельщики не увидели – 2:0 в пользу «Ботошани».
Последний раз Николай забивал за румынский клуб еще в сентябре, тогда украинец оформил дубль в ворота «Стяуа».
В общей сложности Ковталюк уже отыграл за «Ботошани» 10 поединков, в которых стал автором четырех голов.
Чемпионат Румынии. 14-й тур, 27 октября
«Ботошани» – «Германштадт» – 2:0
Голы: Ковталюк, 18, Петро, 28
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игор Тудор больше не является коучем «Ювентуса»
Игрок уверяет, что все в порядке