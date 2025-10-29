Карпаты сделали предложение тренеру возглавить клуб. Его ответ не впечатлил
«Львы» рассматривали кандидатуру Олега Голодюка
«Карпаты» из Львова ищут нового главного тренера вместо Владислава Лупашко.
По информации журналиста Виктора Вацко, клуб рассматривал кандидатуру бывшего футболиста Олега Голодюка, который сейчас занимает должность старшего тренера «Карпат» U-19. Однако Голодюк сообщил, что пока не готов работать с основной командой и отказался от этого предложения.
Ранее львовское дерби между «Карпатами» и «Рухом» в десятом туре Украинской Премьер-лиги завершилось нулевой ничьей. Матч больше запомнился стычкой, которую спровоцировал главный тренер «львов» Владислав Лупашко.
