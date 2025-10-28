Замена Тудора. Ювентус ведет переговоры с новым тренером

Туринский «Ювентус» ведет переговоры с итальянским специалистом Лучано Спаллетти. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб предложил 66-летнему специалисту контракт до лета 2026 года с опцией автоматического продление в случае выхода в Лигу чемпионов. Коуч заинтересован в возвращении в Серию А, у руля «зебр» он заменит Игора Тудора, который ранее был уволен.

В Турине намерены, чтобы новый специалист возглавил команду уже 1 ноября перед матчем с «Кремонезе».

Последним местом работы Лучано Спаллетти была сборная Италии.

Ранее сообщалось о том, что Зинедин Зидан может возглавить «Ювентус».