ОФИЦИАЛЬНО. Карвахаль выбыл на неопределенное время

Медицинская служба мадридского «Реала» провела обследование защитника «сливочных» Дани Карвахаля. У 33-летнего игрока диагностировано «наличие свободного тела в правом коленном суставе».

В клубной пресс-службе добавили, что Карвахалю предстоит артроскопия.

Согласно данным Фабрицио Романо, защитник «Реала» сможет вернуться в строй к январю.

Карвахаль в этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах сыграл в 8 матчах и не отметился результативными действиями.

В сентябре этого года Карвахаль также получил травму. После неудачного матча испанской Ла Лиги против «Атлетико» (2:5) 33-летний игрок прошел медицинское обследование – у него была диагностирована травма икроножной мышцы правой ноги.