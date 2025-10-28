ОФИЦИАЛЬНО. Карвахаль выбыл на неопределенное время
Медслужба Реала диагностировала серьезную травму
Медицинская служба мадридского «Реала» провела обследование защитника «сливочных» Дани Карвахаля. У 33-летнего игрока диагностировано «наличие свободного тела в правом коленном суставе».
В клубной пресс-службе добавили, что Карвахалю предстоит артроскопия.
Согласно данным Фабрицио Романо, защитник «Реала» сможет вернуться в строй к январю.
Карвахаль в этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах сыграл в 8 матчах и не отметился результативными действиями.
В сентябре этого года Карвахаль также получил травму. После неудачного матча испанской Ла Лиги против «Атлетико» (2:5) 33-летний игрок прошел медицинское обследование – у него была диагностирована травма икроножной мышцы правой ноги.
🚨 Dani Carvajal has been diagnosed with the presence of a joint free body in his right knee.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2025
Real Madrid fullback will undergo an arthroscopy, out until January - @AranchaMobile reports. pic.twitter.com/5I8mGhedkd
