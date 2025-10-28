Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карвахаль выбыл на неопределенное время
Испания
28 октября 2025, 07:27 | Обновлено 28 октября 2025, 07:32
210
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карвахаль выбыл на неопределенное время

Медслужба Реала диагностировала серьезную травму

28 октября 2025, 07:27 | Обновлено 28 октября 2025, 07:32
210
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карвахаль выбыл на неопределенное время
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Дани Карвахаль

Медицинская служба мадридского «Реала» провела обследование защитника «сливочных» Дани Карвахаля. У 33-летнего игрока диагностировано «наличие свободного тела в правом коленном суставе».

В клубной пресс-службе добавили, что Карвахалю предстоит артроскопия.

Согласно данным Фабрицио Романо, защитник «Реала» сможет вернуться в строй к январю.

Карвахаль в этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах сыграл в 8 матчах и не отметился результативными действиями.

В сентябре этого года Карвахаль также получил травму. После неудачного матча испанской Ла Лиги против «Атлетико» (2:5) 33-летний игрок прошел медицинское обследование – у него была диагностирована травма икроножной мышцы правой ноги.

По теме:
Обнародован четкий кадр, где Лунин получил красную. Игроку Барсы досталось
Ямаль отписался от Карвахаля в Instagram после Эль Класико
ВИДЕО. За Ламина Ямаля заступились. Взяли вину за скандал на себя
Дани Карвахаль травма Реал Мадрид
Оксана Баландина Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Бокс | 27 октября 2025, 07:31 6
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют

Британец отдает соотечественнику шанс панчера

ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
Футбол | 27 октября 2025, 16:59 7
ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»

Игрок уверяет, что все в порядке

Лунин в матче против Барселоны получил проблемы, связанные с полицией
Футбол | 28.10.2025, 00:05
Лунин в матче против Барселоны получил проблемы, связанные с полицией
Лунин в матче против Барселоны получил проблемы, связанные с полицией
ФОТО. Самую сексуальную журналистку жестоко раскритиковали
Футбол | 28.10.2025, 05:08
ФОТО. Самую сексуальную журналистку жестоко раскритиковали
ФОТО. Самую сексуальную журналистку жестоко раскритиковали
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Бокс | 27.10.2025, 07:59
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 12
Бокс
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
27.10.2025, 04:42 1
Футбол
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 7
Футбол
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 6
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем