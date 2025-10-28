Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 октября 2025, 04:27
ВИДЕО. За Ламина Ямаля заступились. Взяли вину за скандал на себя

Ибай Льянос стал на защиту Ламина Ямаля...

ВИДЕО. За Ламина Ямаля заступились. Взяли вину за скандал на себя
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Популярный испанский стример Ибай Льянос извинился за скандал вокруг Ламина Ямаля: «То, что случилось на Эль Класико – отчасти моя вина», – говорит ютубер.

После горячего Эль Класико между «Реалом» и «Барселоной» в Ла Лиге 2025/26 – когда матч закончился массовой потасовкой прямо на газоне «Сантьяго Бернабеу» – испанский стример Ибай Льянос неожиданно признал: частично виноват в этом сам.

«То, что произошло на Эль Класико и вообще в мире после слов Ламина Ямаля – думаю, отчасти моя вина», – сказал Ибай в своем видео.

Напомним, что именно после слов Ямаля на одном из шоу Kings League началась волна обсуждений – юный вингер «Барселоны» во время шуточного интервью у Льяноса позволил себе ироничные фразы в адрес «Реала». Тогда это выглядело безобидно. Но, когда цитаты разлетелись по соцсетям, в Мадриде их восприняли буквально.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В Эль Класико игроки «Реала» во главе с Дани Карвахалем предъявили Ямалю прямо на поле. Итог – эмоциональная перепалка и толкотня на последних секундах матча.

Ибай объяснил, что просто хотел «весело провести время»: «Я пригласил Ламина на матч Kings League, потому что у нас обоих есть команды. Хотел, чтобы он пришел, пообщался, просто расслабился. Не думал, что из-за этого поднимется такая буря».

видео lifestyle Ламин Ямаль Барселона Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
