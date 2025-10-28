ФОТО. Фаны Реала пришли к Лунину после его удаления в Эль Класико

После драматического Эль Класико, в котором голкипер «Реала» Андрей Лунин был удален с поля, болельщики мадридского клуба массово пришли на его страницу в Instagram, чтобы выразить поддержку.

Под семейным фото, опубликованным женой футболиста Анастасией, появились сотни комментариев от фанатов: «Ты заслуживаешь уважения за то, что встал за команду», «Мадрид тебя любит, Лунин – ты велик!», «Всегда в твоей команде».

Многие пользователи отмечали, что украинский вратарь показал характер и преданность клубу даже в трудный момент.

Были и язвительные комментарии в адрес фанатов «Барселоны»: «Мне нравится, как болельщики «Барсы» пришли сюда поплакать».

Фанаты Мадрида поддержали украинского вратаря, добавив тому положительных эмоций на фоне дисквалификации.