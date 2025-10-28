Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Фаны Реала пришли к Лунину после его удаления в Эль Класико
Другие новости
28 октября 2025, 02:31 | Обновлено 28 октября 2025, 02:46
421
1

ФОТО. Фаны Реала пришли к Лунину после его удаления в Эль Класико

Лунин получил заряд поддержки от болельщиков Реала

28 октября 2025, 02:31 | Обновлено 28 октября 2025, 02:46
421
1 Comments
ФОТО. Фаны Реала пришли к Лунину после его удаления в Эль Класико
Instagram. Андрей Лунин

После драматического Эль Класико, в котором голкипер «Реала» Андрей Лунин был удален с поля, болельщики мадридского клуба массово пришли на его страницу в Instagram, чтобы выразить поддержку.

Под семейным фото, опубликованным женой футболиста Анастасией, появились сотни комментариев от фанатов: «Ты заслуживаешь уважения за то, что встал за команду», «Мадрид тебя любит, Лунин – ты велик!», «Всегда в твоей команде».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Многие пользователи отмечали, что украинский вратарь показал характер и преданность клубу даже в трудный момент.

Были и язвительные комментарии в адрес фанатов «Барселоны»: «Мне нравится, как болельщики «Барсы» пришли сюда поплакать».

Фанаты Мадрида поддержали украинского вратаря, добавив тому положительных эмоций на фоне дисквалификации.

По теме:
ФОТО. Жена Лунина впечатлила своей красотой на Эль Класико
ФОТО. У футболиста МЮ отец покончил жизнь самоубийством
ФОТО. Экс-звезда Реала продал свой дом в элитном районе
фото Реал Мадрид lifestyle Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Футбол | 27 октября 2025, 07:52 6
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19

Андрей Ярмоленко готовился к матчу с «Кривбассом» с юношами

Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Футбол | 27 октября 2025, 20:33 3
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона

«Рух» готов оставить футбольную школу

Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 27.10.2025, 06:32
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Флик решил осуществить трансфер после фиаско Барселоны против Реала
Футбол | 28.10.2025, 00:46
Флик решил осуществить трансфер после фиаско Барселоны против Реала
Флик решил осуществить трансфер после фиаско Барселоны против Реала
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Футбол | 27.10.2025, 12:39
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Winner21
ЛЕГЕНДА! Похоже, что в этом сезоне мыльной оперы "Приключения Скамейкина" великий дон Аль-Андрушка бросит все силы на борьбу с полицией Мадрида и происками каталонских мучачос. Сохраняя при этом ноль в графе пропущенных!!! 
Ответить
0
Популярные новости
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
26.10.2025, 16:26 3
Футбол
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
27.10.2025, 06:23 15
Футбол
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 8
Бокс
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 3
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 6
Бокс
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
26.10.2025, 11:09 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем