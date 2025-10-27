Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПИХАЛЕНОК: «Будут ротации. С Шахтером это настоящее дерби»
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 22:59 | Обновлено 27 октября 2025, 23:13
123
0

ПИХАЛЕНОК: «Будут ротации. С Шахтером это настоящее дерби»

Хавбек Динамо поделился ожиданиями от двух суперматчей

27 октября 2025, 22:59 | Обновлено 27 октября 2025, 23:13
123
0
ПИХАЛЕНОК: «Будут ротации. С Шахтером это настоящее дерби»
ФК Динамо. Александр Пихаленок

Игрок Динамо Александр Пихаленок поделился ожиданиями от двух матчей против Шахтера в Кубке Украины и в УПЛ:

«Это понятно, что Шахтер делает ротации в еврокубках и чемпионате перед Динамо.

В наших реалиях, со всеми этими переездами без ротации никак не обойтись.

И мы это понимаем и Шахтер. Так что будет интересное противостояние, настоящее дерби».

Игра Динамо против Шахтера в Кубке Украины пройдет 29 октября, а в УПЛ эти же команды встретятся 2 ноября.

По теме:
Ярмоленко осталось забить 9 мячей до бомбардирского рекорда Шацких
Артем ГУСОЛ: «У соперника два момента из ничего – и сразу два гола»
ПИХАЛЕНОК: «Очень интересно было играть с Ярмоленко в роли центрфорварда»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Пихаленок Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Шахтер - Динамо Киев Кубок Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Реал и не сборная Франции. Зидан скоро может вернуться к работе
Футбол | 27 октября 2025, 16:12 3
Не Реал и не сборная Франции. Зидан скоро может вернуться к работе
Не Реал и не сборная Франции. Зидан скоро может вернуться к работе

Легендарный француз может возглавить «Ювентус»

Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 27 октября 2025, 06:32 13
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка

Украинец получил красную карточку

Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Бокс | 27.10.2025, 08:05
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Флорентино Перес отреагировал на матч с Барсой, где Лунин получил красную
Футбол | 27.10.2025, 22:49
Флорентино Перес отреагировал на матч с Барсой, где Лунин получил красную
Флорентино Перес отреагировал на матч с Барсой, где Лунин получил красную
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Футбол | 27.10.2025, 09:47
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 7
Футбол
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
27.10.2025, 06:05 10
Снукер
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 7
Бокс
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
26.10.2025, 23:40 1
Футбол
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
26.10.2025, 11:09 4
Бокс
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем