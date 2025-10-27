ПИХАЛЕНОК: «Будут ротации. С Шахтером это настоящее дерби»

Игрок Динамо Александр Пихаленок поделился ожиданиями от двух матчей против Шахтера в Кубке Украины и в УПЛ:

«Это понятно, что Шахтер делает ротации в еврокубках и чемпионате перед Динамо.

В наших реалиях, со всеми этими переездами без ротации никак не обойтись.

И мы это понимаем и Шахтер. Так что будет интересное противостояние, настоящее дерби».

Игра Динамо против Шахтера в Кубке Украины пройдет 29 октября, а в УПЛ эти же команды встретятся 2 ноября.