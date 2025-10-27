ПИХАЛЕНОК: «Очень интересно было играть с Ярмоленко в роли центрфорварда»

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок в эфире Profootball Digital поделился впечатлениями от победного матча против «Кривбасса» (4:0) в 10-м туре Украинской Премьер-лиги:

– Вышли очень заряженными, нам очень нужна была победа, и я надеюсь, что мы и дальше будем продолжать играть так, как сегодня. Мы боролись друг за друга, за каждый мяч, и я считаю, что результат закономерен. Где это было раньше? Бывают такие периоды, когда, к сожалению, не получается. Надеюсь, что мы снова встали на те ступени, которые у нас были раньше.

– Когда счет был 1:0, болельщики на трибунах между собой обсуждали, что «Динамо» сейчас отойдет назад. Вы понимаете, о чем я говорю… Как это ощущалось внутри коллектива, решили для себя, что не нужно останавливаться ни после 1:0, ни после 2:0?

– Я понимаю, откуда возник этот вопрос, поскольку в предыдущих матчах мы отходили назад и пропускали. Но в этом матче такого не было, наоборот – высоко прессинговали один в один и старались так играть все 90 минут.

– Визуально было заметно, как вы навязывали много борьбы в центре поля. Это не совсем то, чем вы обычно занимаетесь на поле. Это было лично ваше задание или в целом перед командой поставили такую задачу?

– Александр Шовковский говорил, что нужно плотнее играть в центре поля. В этом матче я играл немного ниже, но если нужно команде, то я готов бегать и отбирать мячи, буду делать все ради победы. Но мы выиграли только первый матч за длительный период, впереди непростой календарь, так что будем настраиваться на следующие матчи.

– Расскажите об идее с Ярмоленко на позиции центрфорварда. Как долго отрабатывали эту схему?

– Если честно, было очень интересно играть с ним в роли центрфорварда, поскольку он очень квалифицированный игрок, и мы знаем, как он играет даже на этой позиции – он подстраивается под мячи, открывается как за спины защитникам, так и под мяч. На самом деле с ним очень легко играть. Что касается того, как долго отрабатывали эту схему, то иногда на тренировках Андрей Ярмоленко выполнял функции форварда – так, наверное, и возникла идея.

– У вас была отличная связка с Артемом Довбиком в «Днепре-1». Было ли что-то похожее с Ярмоленко?

– И Артем Довбик, и Андрей Ярмоленко – очень квалифицированные игроки, с ними легко играть. Они мыслят как топ-игроки, поэтому с ними и интересно играть, и легко подстраиваться. Но, повторюсь, это только первый матч, посмотрим, как будет дальше.

– В прошлом сезоне было много разговоров, что команда после матчей еврокубков выглядит очень уставшей. Сегодня на протяжении 80-85 минут футболисты просто «гоняли» по полю…

– В наше время любая команда не может проводить все матчи на высоком уровне. Бывают такие периоды, что ты можешь целую неделю готовиться, а выходишь на поле – и не то чтобы команда не готова, а просто этот день. Такое бывает. Но сегодня все были заряжены, поэтому были силы бегать вперед. Поэтому сейчас нужно быть очень осторожными с высказываниями, поскольку следующие матчи для нас очень важные – с «Шахтером» в Кубке и чемпионате, потом в Лиге конференций, потом с ЛНЗ. У нас очень непростой календарь, и будем готовиться дальше.

– Вы правильно сказали, что это только первый матч. В таком случае скажите, что произошло в поединке с «Самсунспором»?

– Прежде всего, пропустили быстрый гол. Неплохо играли в промежутке между первым и вторым голом, и если бы реализовали свой момент, то неизвестно, как бы все повернулось. А там пропустили второй, потом третий после рикошета – и поплыли. В Турции после 0:3 очень трудно «выкарабкаться». К сожалению, так сложился матч для нас. Будем готовиться к следующим матчам, надеюсь, что все будет хорошо.

– Следующие матчи с «Шахтером», который фактически копирует «Динамо», делая ротацию на матчи еврокубков и чемпионата…

– Это понятно, но в наших реалиях, со всеми этими переездами, без ротации никак не обойтись. И мы это понимаем, и «Шахтер». Так что будет интересное противостояние, настоящее дерби.