Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Как это, забивать в 36 лет? Так же, как в 19»

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от матча с «Кривбассом», в котором «бело-синие» одержали уверенную победу (4:0), а сам опытный игрок отметился очередным забитым мячом в УПЛ.

– Скажите, изменилось ли что-то, что команду сегодня прорвало?

– Да ничего, в принципе, не изменилось. Думаю, нам самим уже надоело показывать такие результаты. Мы понимаем, где мы играем, за какой клуб играем. Сегодня выходили как на финал и понимали, что кроме уверенной победы нас ничего больше не устроит.

– После этого результата вздохнули немного с облегчением?

– Конечно, стало немного легче, поскольку давно не выигрывали. Мы понимаем, насколько важные матчи у нас впереди. Поэтому будем готовиться, надо исправлять ситуацию.

– Насколько вам было комфортно действовать на позиции центрфорварда?

– С годами мне комфортно играть на любой атакующей позиции – слева, справа, под нападающими, нападающим. Поэтому никаких проблем нет.

– Вы знаете, какой по счету гол забили?

– Честно говоря, нет.

– 115-й. Так что поздравляем вас с этим!

– Спасибо (улыбается).

– Это ваш первый гол в 36 лет. Как это – забивать в таком почтенном, как для футболиста, возрасте?

– Так же, как и в 19 (смеется).

– Насколько сегодняшняя победа была важной для команды перед важными поединками против «Шахтера» в Кубке Украины и чемпионате страны?

– Конечно, важная победа. Повторюсь, мы давно не выигрывали, много критики, и некоторые футболисты столкнулись с этим впервые. Безусловно, им тяжело, поэтому разговариваем, стараемся поднять друг другу настроение. Думаю, все понимают, насколько важны две следующие игры. Это всеукраинское дерби, так что будем готовиться и, надеюсь, порадуем наших болельщиков.