Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Как это, забивать в 36 лет? Так же, как в 19»
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 20:49 | Обновлено 26 октября 2025, 21:38
943
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Как это, забивать в 36 лет? Так же, как в 19»

Форвард Динамо прокомментировал разгромную победу над Кривбассом

26 октября 2025, 20:49 | Обновлено 26 октября 2025, 21:38
943
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Как это, забивать в 36 лет? Так же, как в 19»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от матча с «Кривбассом», в котором «бело-синие» одержали уверенную победу (4:0), а сам опытный игрок отметился очередным забитым мячом в УПЛ.

– Скажите, изменилось ли что-то, что команду сегодня прорвало?

– Да ничего, в принципе, не изменилось. Думаю, нам самим уже надоело показывать такие результаты. Мы понимаем, где мы играем, за какой клуб играем. Сегодня выходили как на финал и понимали, что кроме уверенной победы нас ничего больше не устроит.

– После этого результата вздохнули немного с облегчением?

– Конечно, стало немного легче, поскольку давно не выигрывали. Мы понимаем, насколько важные матчи у нас впереди. Поэтому будем готовиться, надо исправлять ситуацию.

– Насколько вам было комфортно действовать на позиции центрфорварда?

– С годами мне комфортно играть на любой атакующей позиции – слева, справа, под нападающими, нападающим. Поэтому никаких проблем нет.

– Вы знаете, какой по счету гол забили?

– Честно говоря, нет.

– 115-й. Так что поздравляем вас с этим!

– Спасибо (улыбается).

– Это ваш первый гол в 36 лет. Как это – забивать в таком почтенном, как для футболиста, возрасте?

– Так же, как и в 19 (смеется).

– Насколько сегодняшняя победа была важной для команды перед важными поединками против «Шахтера» в Кубке Украины и чемпионате страны?

– Конечно, важная победа. Повторюсь, мы давно не выигрывали, много критики, и некоторые футболисты столкнулись с этим впервые. Безусловно, им тяжело, поэтому разговариваем, стараемся поднять друг другу настроение. Думаю, все понимают, насколько важны две следующие игры. Это всеукраинское дерби, так что будем готовиться и, надеюсь, порадуем наших болельщиков.

По теме:
ТУРАН: «Если не уважаете Кудровку, то не уважаете и других соперников»
Шовковский рассказал, как возникла идея поставить Ярмоленко центрфорвардом
ШОВКОВСКИЙ: «Нам непросто. У нас был перелет, потом ехали в поезде»
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Кривбасс
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Бокс | 26 октября 2025, 01:45 41
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика

Победу во встрече одержал британец

Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Футбол | 26 октября 2025, 19:57 98
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу

Центральный матч 10 тура УПЛ в итоге оказался легкой прогулкой для команды Шовковского

«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Футбол | 26.10.2025, 08:24
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 26.10.2025, 21:11
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Бокс | 26.10.2025, 02:31
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
25.10.2025, 03:22
Бокс
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 30
Футбол
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02 1
Бокс
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 32
Футбол
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем