  4. САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Украина. Премьер лига
28 октября 2025, 11:12 |
Бывший тренер киевлян – об Андрее Ярмоленко

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что Александр Шовковский сам не решится покинуть «Динамо».

«Уйдет ли Шовковский сам в отставку? Нет. Он не захочет терять работу. У Шовковского не может быть порядка в команде, потому что он слишком мягкий. Ну, он не может стукнуть кулаком по столу. В футболе так быть не должно. Шовковский уже давно должен был поставить Ярмоленко на место. Зачем он его тогда возвращал в Динамо в 34 года?

Я не знаю, какой у Шовковского тренировочный процесс, но многие футболисты Динамо просто выпадают и выглядят очень слабо физически», – сказал Сабо.

По теме:
Восемь игроков Карпат имеют проблемы со здоровьем. Двое не сыграют в 2025
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Кубок Украины. Стартует стадия 1/8 финала: кто с кем и когда сыграет
Дмитрий Бандерас Источник: Украинский футбол
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OLDTROLL
Як гравець Сабо був топ, але як тренер - просто нуль, який не зміг нічого досягти ні з Динамо, ні зі збірною!
Ответить
0
Перець
Щоб був  результат 
Ответить
0
mist76
Особливо з Кривбамом випадали, так Йожеф Йожифораичу?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
An124_Ukr
Обидва днаря )) 
З того тренер як з геліка жига а той пафосний чмирь 
Ответить
-3
