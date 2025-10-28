САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Бывший тренер киевлян – об Андрее Ярмоленко
Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что Александр Шовковский сам не решится покинуть «Динамо».
«Уйдет ли Шовковский сам в отставку? Нет. Он не захочет терять работу. У Шовковского не может быть порядка в команде, потому что он слишком мягкий. Ну, он не может стукнуть кулаком по столу. В футболе так быть не должно. Шовковский уже давно должен был поставить Ярмоленко на место. Зачем он его тогда возвращал в Динамо в 34 года?
Я не знаю, какой у Шовковского тренировочный процесс, но многие футболисты Динамо просто выпадают и выглядят очень слабо физически», – сказал Сабо.
