Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 22:21
Йожеф Сабо назвал точный счет матча Динамо – Шахтер

Тренер ждет ничьей в основное время

ФК Динамо. Йожеф Сабо

Бывший футболист и главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился прогнозом на матч 1/8 Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером».

«Я считаю фаворитом Шахтер, потому что у донецкой команды лучший состав.

Думаю, будет напряженная игра, может дойти и до драк. На месте УАФ я бы перенес этот матч, потому что у обоих клубов напряженный график. Будет ничья 1:1 и серия пенальти. Надеюсь, Динамо победит», – сказал Йожеф Сабо.

Матч между «Динамо» и «Шахтером» пройдет 29 октября – начало встречи запланировано на 18:00 по Киеву.

По теме:
Ярмоленко осталось забить 9 мячей до бомбардирского рекорда Шацких
ПИХАЛЕНОК: «Очень интересно было играть с Ярмоленко в роли центрфорварда»
Черная полоса закончилась. Ярмоленко назвал причину провала Динамо
