Йожеф Сабо назвал точный счет матча Динамо – Шахтер
Тренер ждет ничьей в основное время
Бывший футболист и главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился прогнозом на матч 1/8 Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером».
«Я считаю фаворитом Шахтер, потому что у донецкой команды лучший состав.
Думаю, будет напряженная игра, может дойти и до драк. На месте УАФ я бы перенес этот матч, потому что у обоих клубов напряженный график. Будет ничья 1:1 и серия пенальти. Надеюсь, Динамо победит», – сказал Йожеф Сабо.
Матч между «Динамо» и «Шахтером» пройдет 29 октября – начало встречи запланировано на 18:00 по Киеву.
