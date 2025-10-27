Йожеф Сабо назвал точный счет матча Динамо – Шахтер

Бывший футболист и главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился прогнозом на матч 1/8 Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером».

«Я считаю фаворитом Шахтер, потому что у донецкой команды лучший состав.

Думаю, будет напряженная игра, может дойти и до драк. На месте УАФ я бы перенес этот матч, потому что у обоих клубов напряженный график. Будет ничья 1:1 и серия пенальти. Надеюсь, Динамо победит», – сказал Йожеф Сабо.

Матч между «Динамо» и «Шахтером» пройдет 29 октября – начало встречи запланировано на 18:00 по Киеву.