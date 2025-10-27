Саленко дал итоговый расклад по лидирующим местам команд в УПЛ

По итогам минувшего тура в украинской Премьер-лиге лидирующие позиции вернули себе «Шахтер» и «Динамо». Все ли стало на свои места или другие конкуренты смогут в ближайшем будущем составить конкуренцию грандам, эксклюзивно для сайта Sport.ua спрогнозировал авторитетный в прошлом нападающий Олег Саленко.

– Все потихоньку становится на свои места, – сказал Саленко. – «Шахтер» и «Динамо» – в лидерах, остальные на подтанцовке. Если у «горняков» и динамовцев получается сыграть на уровне приближенном к максимальному, то соперники не имеют шансов на положительный для себя результат. Нужно разве что присмотреться к «Полесью». Но на данный момент скажу так: «Шахтер» и «Динамо» разыграют первое место, а третьей будет житомирская команда?

Я уважаю ЛНЗ, но не верю, что эта команда в будущем сможет составить конкуренцию. Там нет достаточного количества футболистов, которые смогут качественно работать на длительном периоде времени. Им я отдам четвертое-пятое место.

Что касается «Кривбасса», «Металлиста 1925» и «Колоса», то если их неплохие матчи будут чередоваться с такими, как это было в прошлом туре, наверху мы эти коллективы не увидим. А это, судя по всему, к этому и идет.