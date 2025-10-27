Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Бывший нападающий «бело-синих» порадовался за игру и результат своих бывших одноклубников
В Украине завершился 10-й тур в Премьер-лиге, в котором хватало интересных результатов. Достаточно сказать, что ЛНЗ на ближайшее время вычеркнул «Металлист 1925» из числа соискателей претендентов на медали, а аутсайдер «Полтава» вырвала волевую ничью в игре с «Колосом», которому, видимо, рановато начали петь дифирамбы.
Впрочем, наш материал сфокусирован на борьбе команд за верхние ступеньки пьедестала почета. И на эту тему сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал авторитетный в прошлом нападающий Олег Саленко.
– Олег, в центральном матче тура «Динамо» разгромило лидера турнирной таблицы «Кривбасс». Киевляне вам понравились?
– Результат, конечно, меня немного удивил. «Динамо» обыграло соперника по всем статьям. Правда, я не ожидал от «Кривбасса» настолько слабой игры. Почему такими были криворожане, сказать трудно. Возможно, на них давил статус лидера чемпионата или авторитет динамовцев. Но команда не была похожа сама на себя, а их игра от обороны не выдерживала никакой критики. Как с таким уровнем футбола можно находиться на первом месте.
– Что бы вы отметили в игре «бело-синих»?
– Что они играли в атакующий футбол 90 минут. Наконец, «Динамо» смогло сделать шаг вперед. Я не говорю, что все исправлено и так будет дальше. Просто в этом поединке команда себя проявила хорошо. И посмотрите, кто забивал и отдавал голевые передачи (улыбается), старая гвардия (Караваев, Буяльский, Ярмоленко), те, от которых больше всего ждешь этих действий. Рад за Андрея Ярмоленко, который действовал так, будто у него проходит вторая молодость.
– Могло ли в этом матче сыграть самолюбие футболистов, поскольку в последнее время «Динамо» за игру и результаты не критиковал только ленивый?
– Я не исключаю, что в середине команды был серьезный разбор полетов. Наверняка между собой говорили и сами футболисты. Хотя, как видите, вернулся Ярмоленко, которого мы еще хотим видеть, и все стало на свои места. Это сейчас необходимо для психологии коллектива. И уровень футбола в исполнении киевлян меня порадовал.
– В тоже время и «Шахтер» выиграл без проблем у «Кудровки» и взобрался на первое место.
– Я не увидел особого сопротивления со стороны «Кудровки». «Шахтер» и «Динамо» – в лидерах, остальные на подтанцовке. Вот видите, если у «горняков» и динамовцев получается сыграть на уровне приближенном к максимальному, то соперники не имеют шансов на положительный для себя результат. Нужно разве что присмотреться к «Полесью». Но на данный момент скажу так: «Шахтер» и «Динамо» разыграют первое место, а третьей будет житомирская команда?
– А возмутитель спокойствия ЛНЗ?
– Я уважаю этот клуб и команду, но не верю, что они смогут в будущем составить конкуренцию. Там нет достаточного количества футболистов, которые смогут качественно работать на длительном периоде времени. Им я отдам четвертое-пятое место.
– А «Кривбасс», «Металлист 1925» и «Колос» смогут вклиниться в борьбу лидеров?
– Если их неплохие матчи будут чередоваться с такими, как это было в прошлом туре то, конечно, наверху мы эти команды не увидим. А это, судя по всему, к этому и идет.
УПЛ. 10-й тур
24.10.2025
- «Александрия» – «Эпицентр» – 0:1
- «Верес» – «Заря» – 0:0
25.10.2025
- «Металлист 1925» – ЛНЗ – 0:1
- «Карпаты» – «Рух» – 0:0
- «Оболонь» – «Полесье» – 0:4
26.10.2025
- «Полтава» – «Колос» – 2:2
- «Шахтер» – «Кудровка» – 4:0
- «Динамо» – «Кривбасс» – 4:0
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|02.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря
|21
|2
|Динамо Киев
|10
|5
|5
|0
|27 - 12
|02.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия
|20
|3
|ЛНЗ
|10
|6
|2
|2
|11 - 7
|03.11.25 15:30 ЛНЗ - Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов
|20
|4
|Полесье
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|03.11.25 18:00 Полесье - Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка
|19
|5
|Кривбасс
|10
|6
|1
|3
|18 - 16
|01.11.25 13:00 Кривбасс - Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс
|19
|6
|Металлист 1925
|10
|4
|4
|2
|12 - 7
|03.11.25 18:00 Полесье - Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925
|16
|7
|Колос Ковалевка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|01.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес
|15
|8
|Заря
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|02.11.25 15:30 Заря - Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря
|13
|9
|Оболонь
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|31.10.25 18:00 Кудровка - Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов
|13
|10
|Карпаты Львов
|10
|2
|6
|2
|15 - 15
|03.11.25 15:30 ЛНЗ - Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов
|12
|11
|Кудровка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|31.10.25 18:00 Кудровка - Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка
|11
|12
|Верес
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|01.11.25 18:00 Эпицентр - Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес
|10
|13
|Эпицентр
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|01.11.25 18:00 Эпицентр - Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс
|9
|14
|Александрия
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|01.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия
|8
|15
|Рух Львов
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|02.11.25 15:30 Заря - Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов
|7
|16
|Полтава
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|01.11.25 13:00 Кривбасс - Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925
|5
