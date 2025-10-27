Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 09:34 | Обновлено 27 октября 2025, 09:44
Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»

Бывший нападающий «бело-синих» порадовался за игру и результат своих бывших одноклубников

Динамо. Все в одном фото: Виталий Буяльский, Александр Караваев и Андрей Ярмоленко

В Украине завершился 10-й тур в Премьер-лиге, в котором хватало интересных результатов. Достаточно сказать, что ЛНЗ на ближайшее время вычеркнул «Металлист 1925» из числа соискателей претендентов на медали, а аутсайдер «Полтава» вырвала волевую ничью в игре с «Колосом», которому, видимо, рановато начали петь дифирамбы.

Впрочем, наш материал сфокусирован на борьбе команд за верхние ступеньки пьедестала почета. И на эту тему сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал авторитетный в прошлом нападающий Олег Саленко.

– Олег, в центральном матче тура «Динамо» разгромило лидера турнирной таблицы «Кривбасс». Киевляне вам понравились?
– Результат, конечно, меня немного удивил. «Динамо» обыграло соперника по всем статьям. Правда, я не ожидал от «Кривбасса» настолько слабой игры. Почему такими были криворожане, сказать трудно. Возможно, на них давил статус лидера чемпионата или авторитет динамовцев. Но команда не была похожа сама на себя, а их игра от обороны не выдерживала никакой критики. Как с таким уровнем футбола можно находиться на первом месте.

– Что бы вы отметили в игре «бело-синих»?
– Что они играли в атакующий футбол 90 минут. Наконец, «Динамо» смогло сделать шаг вперед. Я не говорю, что все исправлено и так будет дальше. Просто в этом поединке команда себя проявила хорошо. И посмотрите, кто забивал и отдавал голевые передачи (улыбается), старая гвардия (Караваев, Буяльский, Ярмоленко), те, от которых больше всего ждешь этих действий. Рад за Андрея Ярмоленко, который действовал так, будто у него проходит вторая молодость.

– Могло ли в этом матче сыграть самолюбие футболистов, поскольку в последнее время «Динамо» за игру и результаты не критиковал только ленивый?
– Я не исключаю, что в середине команды был серьезный разбор полетов. Наверняка между собой говорили и сами футболисты. Хотя, как видите, вернулся Ярмоленко, которого мы еще хотим видеть, и все стало на свои места. Это сейчас необходимо для психологии коллектива. И уровень футбола в исполнении киевлян меня порадовал.

– В тоже время и «Шахтер» выиграл без проблем у «Кудровки» и взобрался на первое место.
– Я не увидел особого сопротивления со стороны «Кудровки». «Шахтер» и «Динамо» – в лидерах, остальные на подтанцовке. Вот видите, если у «горняков» и динамовцев получается сыграть на уровне приближенном к максимальному, то соперники не имеют шансов на положительный для себя результат. Нужно разве что присмотреться к «Полесью». Но на данный момент скажу так: «Шахтер» и «Динамо» разыграют первое место, а третьей будет житомирская команда?

– А возмутитель спокойствия ЛНЗ?
– Я уважаю этот клуб и команду, но не верю, что они смогут в будущем составить конкуренцию. Там нет достаточного количества футболистов, которые смогут качественно работать на длительном периоде времени. Им я отдам четвертое-пятое место.

– А «Кривбасс», «Металлист 1925» и «Колос» смогут вклиниться в борьбу лидеров?
– Если их неплохие матчи будут чередоваться с такими, как это было в прошлом туре то, конечно, наверху мы эти команды не увидим. А это, судя по всему, к этому и идет.

УПЛ. 10-й тур

24.10.2025

  • «Александрия» – «Эпицентр» – 0:1
  • «Верес» – «Заря» – 0:0

25.10.2025

  • «Металлист 1925» – ЛНЗ – 0:1
  • «Карпаты» – «Рух» – 0:0
  • «Оболонь» – «Полесье» – 0:4

26.10.2025

  • «Полтава» – «Колос» – 2:2
  • «Шахтер» – «Кудровка» – 4:0
  • «Динамо» – «Кривбасс» – 4:0
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 10 6 3 1 19 - 8 02.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря 21
2 Динамо Киев 10 5 5 0 27 - 12 02.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия 20
3 ЛНЗ 10 6 2 2 11 - 7 03.11.25 15:30 ЛНЗ - Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов 20
4 Полесье 10 6 1 3 18 - 8 03.11.25 18:00 Полесье - Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 19
5 Кривбасс 10 6 1 3 18 - 16 01.11.25 13:00 Кривбасс - Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс 19
6 Металлист 1925 10 4 4 2 12 - 7 03.11.25 18:00 Полесье - Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925 16
7 Колос Ковалевка 10 4 3 3 10 - 9 01.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес 15
8 Заря 10 3 4 3 12 - 11 02.11.25 15:30 Заря - Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря 13
9 Оболонь 10 3 4 3 9 - 13 31.10.25 18:00 Кудровка - Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 13
10 Карпаты Львов 10 2 6 2 15 - 15 03.11.25 15:30 ЛНЗ - Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 12
11 Кудровка 10 3 2 5 13 - 19 31.10.25 18:00 Кудровка - Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 11
12 Верес 10 2 4 4 7 - 10 01.11.25 18:00 Эпицентр - Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес 10
13 Эпицентр 10 3 0 7 12 - 17 01.11.25 18:00 Эпицентр - Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс 9
14 Александрия 10 2 2 6 10 - 17 01.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия 8
15 Рух Львов 10 2 1 7 7 - 18 02.11.25 15:30 Заря - Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов 7
16 Полтава 10 1 2 7 8 - 21 01.11.25 13:00 Кривбасс - Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925 5
Полная таблица

«Удивительное поколение». Каюк рассказал про мотивацию футболистов
Гендиректор ЛНЗ Каюк рассказал про трансферную политику клуба
Денис ПОПОВ: «Для защитника сыграть на ноль – это праздник»
Олег Саленко Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925 Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига Александр Караваев Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Gargantua
все сучечки, работавшие в кампании по отставке Шовковского, теперь переключились на восхваление Ярмоленко. Чтобы продолжить линию на принижение роли главного тренера и углубление конфликта.
Сейчас в том же духе откроют свои вонючие отверстия и проститутки типа Смолового с Шаховым.
+1
Сергей Литвиненко
Так надо вернуть Блохина, Шевченко,Сабо и вообще ЛЧ возьмут.
0
