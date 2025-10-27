Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»

В Украине завершился 10-й тур в Премьер-лиге, в котором хватало интересных результатов. Достаточно сказать, что ЛНЗ на ближайшее время вычеркнул «Металлист 1925» из числа соискателей претендентов на медали, а аутсайдер «Полтава» вырвала волевую ничью в игре с «Колосом», которому, видимо, рановато начали петь дифирамбы.

Впрочем, наш материал сфокусирован на борьбе команд за верхние ступеньки пьедестала почета. И на эту тему сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал авторитетный в прошлом нападающий Олег Саленко.

– Олег, в центральном матче тура «Динамо» разгромило лидера турнирной таблицы «Кривбасс». Киевляне вам понравились?

– Результат, конечно, меня немного удивил. «Динамо» обыграло соперника по всем статьям. Правда, я не ожидал от «Кривбасса» настолько слабой игры. Почему такими были криворожане, сказать трудно. Возможно, на них давил статус лидера чемпионата или авторитет динамовцев. Но команда не была похожа сама на себя, а их игра от обороны не выдерживала никакой критики. Как с таким уровнем футбола можно находиться на первом месте.

– Что бы вы отметили в игре «бело-синих»?

– Что они играли в атакующий футбол 90 минут. Наконец, «Динамо» смогло сделать шаг вперед. Я не говорю, что все исправлено и так будет дальше. Просто в этом поединке команда себя проявила хорошо. И посмотрите, кто забивал и отдавал голевые передачи (улыбается), старая гвардия (Караваев, Буяльский, Ярмоленко), те, от которых больше всего ждешь этих действий. Рад за Андрея Ярмоленко, который действовал так, будто у него проходит вторая молодость.

– Могло ли в этом матче сыграть самолюбие футболистов, поскольку в последнее время «Динамо» за игру и результаты не критиковал только ленивый?

– Я не исключаю, что в середине команды был серьезный разбор полетов. Наверняка между собой говорили и сами футболисты. Хотя, как видите, вернулся Ярмоленко, которого мы еще хотим видеть, и все стало на свои места. Это сейчас необходимо для психологии коллектива. И уровень футбола в исполнении киевлян меня порадовал.

– В тоже время и «Шахтер» выиграл без проблем у «Кудровки» и взобрался на первое место.

– Я не увидел особого сопротивления со стороны «Кудровки». «Шахтер» и «Динамо» – в лидерах, остальные на подтанцовке. Вот видите, если у «горняков» и динамовцев получается сыграть на уровне приближенном к максимальному, то соперники не имеют шансов на положительный для себя результат. Нужно разве что присмотреться к «Полесью». Но на данный момент скажу так: «Шахтер» и «Динамо» разыграют первое место, а третьей будет житомирская команда?

– А возмутитель спокойствия ЛНЗ?

– Я уважаю этот клуб и команду, но не верю, что они смогут в будущем составить конкуренцию. Там нет достаточного количества футболистов, которые смогут качественно работать на длительном периоде времени. Им я отдам четвертое-пятое место.

– А «Кривбасс», «Металлист 1925» и «Колос» смогут вклиниться в борьбу лидеров?

– Если их неплохие матчи будут чередоваться с такими, как это было в прошлом туре то, конечно, наверху мы эти команды не увидим. А это, судя по всему, к этому и идет.

УПЛ. 10-й тур

24.10.2025

«Александрия» – «Эпицентр» – 0:1

«Верес» – «Заря» – 0:0

25.10.2025

«Металлист 1925» – ЛНЗ – 0:1

«Карпаты» – «Рух» – 0:0

«Оболонь» – «Полесье» – 0:4

26.10.2025

«Полтава» – «Колос» – 2:2

«Шахтер» – «Кудровка» – 4:0

«Динамо» – «Кривбасс» – 4:0