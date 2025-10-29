Легенда ПСЖ принял решение, касающееся Забарного. Будет трансфер
Маркиньос в конце сезона решил покинуть клуб
Легендарный центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос принял решение относительно своего будущего.
По информации источника, бразилец планирует покинуть клуб следующим летом. Он не намерен оставаться в команде еще на один сезон и отрабатывать контракт до конца, поскольку понимает, что получит меньше игрового времени из-за конкуренции с украинским защитником Ильей Забарным.
В этом сезоне в активе Маркиньоса пять матчей и один гол. Маркиньос играет за «ПСЖ» с 2013 года и выиграл с клубом за это время 10 титулов Лиги 1, девять кубков Франции и одну Лигу чемпионов.
