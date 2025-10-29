Легенда ПСЖ принял решение, касающееся Забарного. Будет трансфер

Легендарный центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос принял решение относительно своего будущего.

По информации источника, бразилец планирует покинуть клуб следующим летом. Он не намерен оставаться в команде еще на один сезон и отрабатывать контракт до конца, поскольку понимает, что получит меньше игрового времени из-за конкуренции с украинским защитником Ильей Забарным.

В этом сезоне в активе Маркиньоса пять матчей и один гол. Маркиньос играет за «ПСЖ» с 2013 года и выиграл с клубом за это время 10 титулов Лиги 1, девять кубков Франции и одну Лигу чемпионов.