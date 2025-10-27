Руслан РОТАНЬ: «Очень благодарен ребятам, что отдались на сто процентов»

В поединке десятого тура УПЛ «Полесье» в гостях со счетом 4:0 разгромило «Оболонь». Итог матча подвел наставник житомирского клуба Руслан Ротань.

– Побеждать всегда приятно. Добавляет уверенности, что как раз на этом стадионе у нас не было побед в последних четырех-пяти матчах. Поэтому это немного где-то и раздражало. Хотелось, чтобы мы к этой игре подошли уверенно в ментальном плане и понимали, что здесь победа просто не дается – нужно выжимать очень многое из себя. Поэтому я очень благодарен ребятам, которые среагировали на этот факт, отдались на сто процентов и одержали уверенную победу.

– Раньше вы говорили о настройке команды. В последних матчах видно, что команда сразу идет вперед. И сегодня буквально на второй-третьей минуте матча вы уже кричали на своих игроков, объясняли им что-то. Как сейчас команда настраивалась на игру?

– С настройкой все было хорошо. Сегодня где-нибудь, скажем так, в начале матча было непонимание свободных зон, куда мы должны попадать. Потому что как раз на первых минутах, где-то минут 20 мы плохо реагировали на свободные зоны, не доставляли, и наоборот, не меняли направление атак. Так, скажем так, мы где-то облегчали игру для «Оболони». Потом, в принципе, все встало на свои места. Мы поняли, где докричались до ребят. Ребята после первого забитого гола увереннее чувствовали себя. И, в принципе, следующие голы были практически похожи друг на друга.

– Первый тайм получился довольно удачным, уверенным. Но вы сделали две замены – заменили Кравченко и Шепелева. С ними все хорошо? Это какая-то тактическая замена?

– Есть повреждения. Кравченко почувствовал повреждение мышцы, и Шепелев уже заболел перед сегодняшним матчем. Потому мы поберегли этих игроков на следующий матч.

– И можете, пожалуйста, рассказать, что именно сейчас с Русланом Бабенко? Потому что он сегодня числился в заявке, но его не было на скамейке.

– На предыгрывом занятии он, скажем так, почувствовал боль в колене. Сделали МРТ – отек колена, поэтому мы поберегли своего игрока. Я надеюсь, что в следующем матче с ним все будет хорошо и он выйдет на футбольное поле.