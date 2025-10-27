Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо был зол на действия сборной Украины.

Хавбек «орлов» Георгий Судаков получил травму в недавнем матче против Исландии. Моуринью сразу позвонил футболисту, чтобы узнать, как обстоят дела. Тренер спросил у футболиста, когда он пройдет обследование, Георгий ответил: «Послезавтра».

Жозе Моуриньо был шокирован такими сроками, португальский тренер через руководство клуба потребовал возвращения Судакова в Лиссабон, после чего украинец прошел обследование уже в Португалии.

В УАФ объяснили, что в Исландии в то время не работали медицинские учреждения, ведь это был вечер пятницы. Планировалось, что Судаков должен был пройти обследование в Азербайджане.