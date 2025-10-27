Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?
Чемпионат мира
27 октября 2025, 21:26 | Обновлено 27 октября 2025, 22:41
2080
0

Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?

Судаков получил травму в матче с Исландией

27 октября 2025, 21:26 | Обновлено 27 октября 2025, 22:41
2080
0
Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо был зол на действия сборной Украины.

Хавбек «орлов» Георгий Судаков получил травму в недавнем матче против Исландии. Моуринью сразу позвонил футболисту, чтобы узнать, как обстоят дела. Тренер спросил у футболиста, когда он пройдет обследование, Георгий ответил: «Послезавтра».

Жозе Моуриньо был шокирован такими сроками, португальский тренер через руководство клуба потребовал возвращения Судакова в Лиссабон, после чего украинец прошел обследование уже в Португалии.

В УАФ объяснили, что в Исландии в то время не работали медицинские учреждения, ведь это был вечер пятницы. Планировалось, что Судаков должен был пройти обследование в Азербайджане.

По теме:
Моуриньо прокомментировал ошибку Судакова после разгромной победы Бенфики
В Португалии отреагировали на игру Трубина и Судакова в составе Бенфики
Новый тренд? Игрок сборной Украины попал в скандал, связанный с россией
Жозе Моуриньо сборная Украины по футболу Бенфика ЧМ-2026 по футболу травма сборная Исландии по футболу медобследование
Дмитрий Бандерас Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26
Футбол | 27 октября 2025, 20:40 0
Прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26
Прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26

С 24 по 27 октября в чемпионате Испании состоятся поединки десятого тура

Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Футбол | 27 октября 2025, 06:23 15
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко

С 24 по 26 октября состоялся 10-й тур Украинской Премьер-лиги

Стало известно, почему Ротань не ставит Гуцуляка в стартовый состав Полесья
Футбол | 27.10.2025, 14:24
Стало известно, почему Ротань не ставит Гуцуляка в стартовый состав Полесья
Стало известно, почему Ротань не ставит Гуцуляка в стартовый состав Полесья
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Футбол | 27.10.2025, 09:47
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 27.10.2025, 06:32
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
27.10.2025, 06:05 10
Снукер
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 22
Футбол
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 7
Бокс
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 5
Бокс
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем