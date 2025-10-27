Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо прокомментировал ошибку Судакова после разгромной победы Бенфики
Португалия
27 октября 2025, 13:24 |
319
0

Моуриньо прокомментировал ошибку Судакова после разгромной победы Бенфики

Соперник лиссабонской команды имел шанс забить после потери мяча от украинского полузащитника

27 октября 2025, 13:24 |
319
0
Моуриньо прокомментировал ошибку Судакова после разгромной победы Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал победу «орлов» в матче чемпионата Португалии против «Ароки» (5:0):

««Думаю, победа ощущалась с первых минут. Команда провела качественный поединок. Соперник не мог ничего сделать, ведь мы часто отбирали мячи в их полузащите. У них был один удар по воротам, когда Судаков отдал неточный пас и потерял мяч в центре поля. Однако, мы доминировали во всех аспектах.

Теперь нам нужно проанализировать следующую игру, необходимо проанализировать «Тонделу». Честно говоря, я ничего не знаю о «Тонделе». Завтра у нас тренировка, и мы хотим быть к ней готовыми.

Что касается выборов президента «Бенфики», я всегда оставался сосредоточенным на работе, и так будет каждый день. Конечно, мне интересно узнать, кто будет находится во главе лиссабонской команды следующие четыре года», – сообщил Жозе.

В нынешнем сезоне Судаков провел десять матчей в составе «орлов», в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

По теме:
В Португалии отреагировали на игру Трубина и Судакова в составе Бенфики
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
ФОТО. Звезда сборной Украины ограничил комментарии на своей странице
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Арока Жозе Моуриньо Георгий Судаков
Николай Титюк Источник: A Bola
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
Футбол | 27 октября 2025, 10:31 4
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ

Защитник парижского клуба провел на поле 90 минут в противостоянии с «Брестом»

Худший: названа оценка Миколенко за разгромное поражение против Тоттенхэма
Футбол | 27 октября 2025, 13:07 0
Худший: названа оценка Миколенко за разгромное поражение против Тоттенхэма
Худший: названа оценка Миколенко за разгромное поражение против Тоттенхэма

Виталий отыграл 90 минут, однако получил самый низкий балл

Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Футбол | 26.10.2025, 16:26
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Футбол | 27.10.2025, 06:23
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 27.10.2025, 06:32
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 123
Футбол
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 3
Бокс
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 22
Футбол
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 33
Футбол
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем