Моуриньо прокомментировал ошибку Судакова после разгромной победы Бенфики

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал победу «орлов» в матче чемпионата Португалии против «Ароки» (5:0):

««Думаю, победа ощущалась с первых минут. Команда провела качественный поединок. Соперник не мог ничего сделать, ведь мы часто отбирали мячи в их полузащите. У них был один удар по воротам, когда Судаков отдал неточный пас и потерял мяч в центре поля. Однако, мы доминировали во всех аспектах.

Теперь нам нужно проанализировать следующую игру, необходимо проанализировать «Тонделу». Честно говоря, я ничего не знаю о «Тонделе». Завтра у нас тренировка, и мы хотим быть к ней готовыми.

Что касается выборов президента «Бенфики», я всегда оставался сосредоточенным на работе, и так будет каждый день. Конечно, мне интересно узнать, кто будет находится во главе лиссабонской команды следующие четыре года», – сообщил Жозе.

В нынешнем сезоне Судаков провел десять матчей в составе «орлов», в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.