Илья КРУПСКИЙ: «Если у нас есть VAR, то почему нет боковых камер»

В матче 10-го тура УПЛ «Металлист 1925» со счетом 0:1 проиграл ЛНЗ. На 85-й минуте случился эпизод с незащитанным голом харьковского клуба. Итог матча подвел защитник «Металлиста 1925» Илья Крупский.

– Илья, может быть, хочешь что-то сказать, какие эмоции внутри?

– Да, эмоции такие, что не хочется ничего лишнего наговорить, будем двигаться дальше, сделаем выводы и разберем, чего не хватило. Все, ничего не буду больше говорить.

– Насколько этот эпизод вообще сбил завершение матча и расконцентрировал команду?

– Конечно. Мы ничего не дали создать сопернику, они до наших ворот ни разу не добрались, а тут просто такой мяч... Все время соперник играл через длинные передачи, мы знали, что они будут так играть. Повторюсь: мы ничего им не дали сделать, но пропустили такой мяч, который не нужно пропускать, к сожалению. Ничего, не нужно опускать голову, нужно двигаться дальше. Впереди важные и тяжелые матчи тоже. Мы понимаем, что на нас все настраиваются очень серьезно, поэтому каждый матч будет для нас очень тяжелым.

– Как ты считаешь, ту длинную передачу от вратаря соперника, завершившуюся голом, вообще можно было бы как-то перехватить, спасти эту ситуацию, или там уже было сложно что-то сделать?

– Конечно, можно было бы. Я считаю, что мы хорошо прибавили после пропущенного гола, и когда мы забили этот мяч... Я просто не понимаю, есть ли вообще в УПЛ боковые камеры, которые могут смотреть линию. Если там рефери поднимает флажок, то почему, если у нас есть VAR, у нас нет боковых камер, показывающих линию ворот, чтобы смотреть. Так же у нас было с «Кудровкой» – такой же момент. Как мы можем смотреть камеру с центра поля? Как она может оттуда показать мяч вышел за линию ворот или нет. Он может ошибиться, он может не увидеть, но если для этого создали VAR, то, пожалуйста, давайте будем делать какие-то боковые камеры, чтобы всем было легче решать такие вопросы. Эмоции просто, не хочется сейчас ничего лишнего наговорить.

– Впереди следующие матчи. Что вам тренер сказал в раздевалке?

– Максимально настраиваться на каждую игру и не опускать голову. Также сказал сейчас себя морально не загонять, потому что уже скоро у нас игра с «Агробизнесом» в Кубке, а затем хороший матч с «Полесьем» в Житомире. Поэтому нужно только двигаться вперед и забирать свои зачетные баллы.