Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья КРУПСКИЙ: «Если у нас есть VAR, то почему нет боковых камер»
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 18:14 |
407
0

Илья КРУПСКИЙ: «Если у нас есть VAR, то почему нет боковых камер»

Защитник «Металлиста 1925» поделился эмоциями от матча с ЛНЗ

27 октября 2025, 18:14 |
407
0
Илья КРУПСКИЙ: «Если у нас есть VAR, то почему нет боковых камер»
ФК Металлист 1925. Илья Крупский

В матче 10-го тура УПЛ «Металлист 1925» со счетом 0:1 проиграл ЛНЗ. На 85-й минуте случился эпизод с незащитанным голом харьковского клуба. Итог матча подвел защитник «Металлиста 1925» Илья Крупский.

– Илья, может быть, хочешь что-то сказать, какие эмоции внутри?

– Да, эмоции такие, что не хочется ничего лишнего наговорить, будем двигаться дальше, сделаем выводы и разберем, чего не хватило. Все, ничего не буду больше говорить.

– Насколько этот эпизод вообще сбил завершение матча и расконцентрировал команду?

– Конечно. Мы ничего не дали создать сопернику, они до наших ворот ни разу не добрались, а тут просто такой мяч... Все время соперник играл через длинные передачи, мы знали, что они будут так играть. Повторюсь: мы ничего им не дали сделать, но пропустили такой мяч, который не нужно пропускать, к сожалению. Ничего, не нужно опускать голову, нужно двигаться дальше. Впереди важные и тяжелые матчи тоже. Мы понимаем, что на нас все настраиваются очень серьезно, поэтому каждый матч будет для нас очень тяжелым.

– Как ты считаешь, ту длинную передачу от вратаря соперника, завершившуюся голом, вообще можно было бы как-то перехватить, спасти эту ситуацию, или там уже было сложно что-то сделать?

– Конечно, можно было бы. Я считаю, что мы хорошо прибавили после пропущенного гола, и когда мы забили этот мяч... Я просто не понимаю, есть ли вообще в УПЛ боковые камеры, которые могут смотреть линию. Если там рефери поднимает флажок, то почему, если у нас есть VAR, у нас нет боковых камер, показывающих линию ворот, чтобы смотреть. Так же у нас было с «Кудровкой» – такой же момент. Как мы можем смотреть камеру с центра поля? Как она может оттуда показать мяч вышел за линию ворот или нет. Он может ошибиться, он может не увидеть, но если для этого создали VAR, то, пожалуйста, давайте будем делать какие-то боковые камеры, чтобы всем было легче решать такие вопросы. Эмоции просто, не хочется сейчас ничего лишнего наговорить.

– Впереди следующие матчи. Что вам тренер сказал в раздевалке?

– Максимально настраиваться на каждую игру и не опускать голову. Также сказал сейчас себя морально не загонять, потому что уже скоро у нас игра с «Агробизнесом» в Кубке, а затем хороший матч с «Полесьем» в Житомире. Поэтому нужно только двигаться вперед и забирать свои зачетные баллы.

По теме:
Циганик розповів, чи розглядає Суркіс можливість звільнення Шовковського
Руслан РОТАНЬ: «Очень благодарен ребятам, что отдались на сто процентов»
ШАРАЙ: «Уйти из Вереса? Я рассматривал смену команды»
Украинская Премьер-лига Металлист 1925 ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу Илья Крупский
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Футбол | 27 октября 2025, 19:01 0
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико

«Реал» победил «Барселону» со счетом 2:1

Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Бокс | 27 октября 2025, 08:05 1
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли

Дерек считает, что Паркер набрал слишком большой вес

Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Футбол | 27.10.2025, 09:47
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Бокс | 27.10.2025, 07:59
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Гранд принял решение попрощаться с тренером. Фабрицио Романо подтвердил
Футбол | 27.10.2025, 13:32
Гранд принял решение попрощаться с тренером. Фабрицио Романо подтвердил
Гранд принял решение попрощаться с тренером. Фабрицио Романо подтвердил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 124
Футбол
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 6
Футбол
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 4
Бокс
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
26.10.2025, 00:27 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем