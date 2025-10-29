Суркис дал понять Шовковскому о его будущем в клубе

Президент «Динамо» Игорь Суркис не планирует увольнять главного тренера Александра Шовковского.

Суркис полностью поддерживает наставника и даже не думает о его увольнении, отмечая прошлые достижения тренера – победу в чемпионате и беспроигрышную серию в УПЛ. После десяти туров «Динамо» идет вторым, имея 20 очков, всего на одно меньше «Шахтера».

Следующие матчи киевляне проведут с горняками – в 1/8 финала Кубка Украины (29 октября) и в 11-м туре УПЛ (2 ноября).

Ранее наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что президент клуба Игорь Суркис посетил раздевалку команды после последнего матча с «Кривбассом».