Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 октября 2025, 00:24
Суркис провел беседу с футболистами Динамо. Что не понравилось президенту?

Шовковский рассказал, что президент посетил раздевалку команды

Суркис провел беседу с футболистами Динамо. Что не понравилось президенту?
ФК Динамо. Игорь Суркис

Наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что президент клуба Игорь Суркис посетил раздевалку команды после последнего матча с «Кривбассом» и упрекнул игроков за поражение от «Самсунспора» в Лиге конференций.

«Похвалил за победу, но упрекнул за прошлый поединок», — сказал Александр Шовковский.

«Динамо» сейчас идет вторым в турнирной таблице УПЛ, уступая «Шахтеру» одно очко.

26 октября прошел поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги. «Динамо» в Киеве одолело «Кривбасс» (4:0) на домашней арене Динамо им. В. Лобановского.

По теме:
ПИХАЛЕНОК: «Будут ротации. С Шахтером это настоящее дерби»
Ярмоленко осталось забить 9 мячей до бомбардирского рекорда Шацких
Артем ГУСОЛ: «У соперника два момента из ничего – и сразу два гола»
Игорь Суркис Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс
Дмитрий Бандерас Источник: FootballHub
