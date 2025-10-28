Суркис провел беседу с футболистами Динамо. Что не понравилось президенту?

Наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что президент клуба Игорь Суркис посетил раздевалку команды после последнего матча с «Кривбассом» и упрекнул игроков за поражение от «Самсунспора» в Лиге конференций.

«Похвалил за победу, но упрекнул за прошлый поединок», — сказал Александр Шовковский.

«Динамо» сейчас идет вторым в турнирной таблице УПЛ, уступая «Шахтеру» одно очко.

26 октября прошел поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги. «Динамо» в Киеве одолело «Кривбасс» (4:0) на домашней арене Динамо им. В. Лобановского.