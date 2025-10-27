Цифры и факты. Важнейшие события 10-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 10-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» берет верх над «Кривбассом» в общем 7-й раз подряд (мячи 17-3), а на своем поле – 4-й (мячи 12-3).

Киевляне 10-й раз наносят разгром криворожцам.

Рекордная беспроигрышная серия бело-синих в домашних баталиях с бело-красно-черными достигает 25 матчей (+22=3).

«Динамо» забивает «Кривбассу» в общем 28 игр подряд, а в родных стенах – 15.

Подопечные Александра Шовковского продлевают рекордную общую беспроигрышную серию до 42-х матчей (+27=15), а домашнюю – до 29 (+22=7).

Динамовцы забивают 12 игр кряду, а на своем поле – 16.

8-й раз поражает ворота «Кривбасса» Андрей Ярмоленко.

50-й мяч в клубной карьере забивает Александр Караваев (ЧУ – 38, КУ – 5, ЕК – 7).

Александр Караваев становится автором 60-го гола киевлян в домашних поединках с криворожцами.

ФК Динамо. Александр Караваев

50-й матч в динамовских рядах проводит Александр Пихаленок. (ЧУ – 28, КУ – 4, ЕК – 18).

Безвыигрышная серия «Кривбасса» во встречах с «Динамо» достигает 15 игр (=1-14).

Патрик ван Леувен терпит 10-е поражение в чемпионатах Украины.

«Шахтер» продлевает свою забивную домашнюю серию до 18 игр.

Второй гол Кауана Элиаса в ворота «Кудровки» оказывается 2150-м для горняков в УПЛ.

10-й мяч в карьере забивает Олег Очеретько (ЧУ – 6, КУ – 3, СУ – 1).

«Кудровка» терпит первое крупное поражение в элитном дивизионе.

Подопечные Василия Баранова зарабатывают 5-ю кряду «баранку» на чужих полях (мячи 2-13).

«Кудровка» пропускает 10 матчей подряд.

ЛНЗ, выигравший 3-й матч кряду (мячи 6-1), становится автором 20-й победы гостей в сезоне-2025/26.

Виталий Пономарев празднует 30-ю викторию в УПЛ на тренерском посту.

«Металлист 1925» терпит 40-е поражение в элитном дивизионе.

Харьковчане прерывают две свои рекордные серии: беспроигрышную и голевую – из 7 матчей (+4=3). Последний раз желто-синие уступали соперникам и не забивали 9 августа - 0:2 в гостях с «Кривбассом».

«Полесье» одерживает 5-ю и самую крупную победу в гостях, а «Оболонь» терпит 5-е крупное поражение дома.

Подопечные Руслана Ротаня празднуют 3-ю викторию кряду на чужих полях (мячи 8-1), повторяя клубное достижение.

Желто-зеленые обновдяют личный рекорд, забивая в гостях 11 игр подряд.

Сухая серия «Полесья» достигает 288 минут.

Николай Гайдучик забивает 50-й мяч житомирян на чужих полях, а также становится автором 10-го гола «волков» в поединках с «пивоварами».

«Оболонь» не может поразить ворота «Полесья» 350 минут кряду.

«Карпаты» обновляют личный антирекорд, обходясь дома без побед 7 встреч подряд (=4-3).

«Львы» проводят 10-й сухой матч на своем поле, и прерывают «рекордную» домашнюю серию с пропущенными голами, которая составила 8 игр. Последний раз зелено-белые играли на «ноль» в родных стенах 30 марта – 4:0 с «Черноморцем».

40-й поединок в чемпионатах Украины на посту главного тренера проводит Владислав Лупашко (+15=13-12, 57-51).

«Рух», 20-й раз разойдясь по нулям с соперниками, прерывает две рекордные безничейеые серии: общую - из 9 игр (+2-7) и гостевую – из 10 (+5-5). Последний раз желто-черные подписывали мировую 24 мая – 1:1 дома с «Динамо», а на чужих полях - 1 декабря 2024 года – 1:1 с «Шахтером».

«Заря» проводит 90-й сухой матч в гостях, а «Верес» – 40-й безголевой дома.

Луганчане прерывают голевую серию во встречах с ровенчанами, которая составила 12 игр. Последний раз черно-бело-красные не забивали красно-черным 19 августа 1994 года - 0:3 в гостях.

«Заря» завершает свою серию с пропущенными мячами на чужих полях из 12 матчей. Последний раз луганчане играли на «ноль» на выезде 27 октября 2024 года – 2:0 с «Левым берегом».

«Верес» 30-й раз расходится по нулям с соперниками.

Подопечные Олега Шандрука подписывают 3-ю мировую подряд.

Сергей Корнейчук становится «обладателем» 30-й красной карточки ровенчан в элитном дивизионе.

«Полтава» завершает проигрышную серию из 4-х игр, а «Колос» – из 3-х.

Малиново-золотые впервые подписывают мировую с гостями (в 5-м матче).

Матиас Ойевуси на 424-й минуте прерывает «рекордную» безголевую серию ковалевцев.

Элиас забивает 200-й мяч сезона-2025/26, а также становится автором 100-го гола «колосков» в УПЛ при Руслане Костышине.

«Колос» повторяет личный рекорд, реализовав 10-й пенальти подряд.

Безничейная серия «Эпицентра» достигает 10 игр (+3-7).

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Евгений Пасич («Оболонь»), 100-й – Денис Попов («Динамо»), 50-й – Богдан Кушниренко («Заря») и Мухаррем Яшари (ЛНЗ), 1-й – Александр Козлов («Оболонь») и Джоэль Майя («Кривбасс»).

115-й мяч в УПЛ забивает Андрей Ярмоленко, 5-й – Проспер Оба, 1-й – Матиас Ойевуси (в 6-й игре).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Олег Очеретько («Шахтер»).

1-й дубль в украинских чемпионатах делает Кауан Элиас (в 18-й игре).

ФК Шахтер. Кауан Элиас

3-й матч подряд не уходит с поля без гола Проспер Оба.

10-ю пенальтийскую дуэль из 26 выигрывает Дмитрий Ризнык.

Впервые не забивает с «точки» Дмитрий Коркишко, ранее реализовавший 4 одиннадцатиметровых из 4-х.

20-й сухой матч в украинских чемпионатах проводят Алексей Паламарчук и Александр Сапутин.

2-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Сергей Корнейчук.

Впервые назначает пенальти арбитр Денис Резников (в 13-й игре).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ