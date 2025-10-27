Цифры и факты. Важнейшие события 10-го тура УПЛ
Наиболее важные цифры 10-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.
«Динамо» берет верх над «Кривбассом» в общем 7-й раз подряд (мячи 17-3), а на своем поле – 4-й (мячи 12-3).
Киевляне 10-й раз наносят разгром криворожцам.
Рекордная беспроигрышная серия бело-синих в домашних баталиях с бело-красно-черными достигает 25 матчей (+22=3).
«Динамо» забивает «Кривбассу» в общем 28 игр подряд, а в родных стенах – 15.
Подопечные Александра Шовковского продлевают рекордную общую беспроигрышную серию до 42-х матчей (+27=15), а домашнюю – до 29 (+22=7).
Динамовцы забивают 12 игр кряду, а на своем поле – 16.
8-й раз поражает ворота «Кривбасса» Андрей Ярмоленко.
50-й мяч в клубной карьере забивает Александр Караваев (ЧУ – 38, КУ – 5, ЕК – 7).
Александр Караваев становится автором 60-го гола киевлян в домашних поединках с криворожцами.
50-й матч в динамовских рядах проводит Александр Пихаленок. (ЧУ – 28, КУ – 4, ЕК – 18).
Безвыигрышная серия «Кривбасса» во встречах с «Динамо» достигает 15 игр (=1-14).
Патрик ван Леувен терпит 10-е поражение в чемпионатах Украины.
«Шахтер» продлевает свою забивную домашнюю серию до 18 игр.
Второй гол Кауана Элиаса в ворота «Кудровки» оказывается 2150-м для горняков в УПЛ.
10-й мяч в карьере забивает Олег Очеретько (ЧУ – 6, КУ – 3, СУ – 1).
«Кудровка» терпит первое крупное поражение в элитном дивизионе.
Подопечные Василия Баранова зарабатывают 5-ю кряду «баранку» на чужих полях (мячи 2-13).
«Кудровка» пропускает 10 матчей подряд.
ЛНЗ, выигравший 3-й матч кряду (мячи 6-1), становится автором 20-й победы гостей в сезоне-2025/26.
Виталий Пономарев празднует 30-ю викторию в УПЛ на тренерском посту.
«Металлист 1925» терпит 40-е поражение в элитном дивизионе.
Харьковчане прерывают две свои рекордные серии: беспроигрышную и голевую – из 7 матчей (+4=3). Последний раз желто-синие уступали соперникам и не забивали 9 августа - 0:2 в гостях с «Кривбассом».
«Полесье» одерживает 5-ю и самую крупную победу в гостях, а «Оболонь» терпит 5-е крупное поражение дома.
Подопечные Руслана Ротаня празднуют 3-ю викторию кряду на чужих полях (мячи 8-1), повторяя клубное достижение.
Желто-зеленые обновдяют личный рекорд, забивая в гостях 11 игр подряд.
Сухая серия «Полесья» достигает 288 минут.
Николай Гайдучик забивает 50-й мяч житомирян на чужих полях, а также становится автором 10-го гола «волков» в поединках с «пивоварами».
«Оболонь» не может поразить ворота «Полесья» 350 минут кряду.
«Карпаты» обновляют личный антирекорд, обходясь дома без побед 7 встреч подряд (=4-3).
«Львы» проводят 10-й сухой матч на своем поле, и прерывают «рекордную» домашнюю серию с пропущенными голами, которая составила 8 игр. Последний раз зелено-белые играли на «ноль» в родных стенах 30 марта – 4:0 с «Черноморцем».
40-й поединок в чемпионатах Украины на посту главного тренера проводит Владислав Лупашко (+15=13-12, 57-51).
«Рух», 20-й раз разойдясь по нулям с соперниками, прерывает две рекордные безничейеые серии: общую - из 9 игр (+2-7) и гостевую – из 10 (+5-5). Последний раз желто-черные подписывали мировую 24 мая – 1:1 дома с «Динамо», а на чужих полях - 1 декабря 2024 года – 1:1 с «Шахтером».
«Заря» проводит 90-й сухой матч в гостях, а «Верес» – 40-й безголевой дома.
Луганчане прерывают голевую серию во встречах с ровенчанами, которая составила 12 игр. Последний раз черно-бело-красные не забивали красно-черным 19 августа 1994 года - 0:3 в гостях.
«Заря» завершает свою серию с пропущенными мячами на чужих полях из 12 матчей. Последний раз луганчане играли на «ноль» на выезде 27 октября 2024 года – 2:0 с «Левым берегом».
«Верес» 30-й раз расходится по нулям с соперниками.
Подопечные Олега Шандрука подписывают 3-ю мировую подряд.
Сергей Корнейчук становится «обладателем» 30-й красной карточки ровенчан в элитном дивизионе.
«Полтава» завершает проигрышную серию из 4-х игр, а «Колос» – из 3-х.
Малиново-золотые впервые подписывают мировую с гостями (в 5-м матче).
Матиас Ойевуси на 424-й минуте прерывает «рекордную» безголевую серию ковалевцев.
Элиас забивает 200-й мяч сезона-2025/26, а также становится автором 100-го гола «колосков» в УПЛ при Руслане Костышине.
«Колос» повторяет личный рекорд, реализовав 10-й пенальти подряд.
Безничейная серия «Эпицентра» достигает 10 игр (+3-7).
150-й матч в чемпионатах Украины проводит Евгений Пасич («Оболонь»), 100-й – Денис Попов («Динамо»), 50-й – Богдан Кушниренко («Заря») и Мухаррем Яшари (ЛНЗ), 1-й – Александр Козлов («Оболонь») и Джоэль Майя («Кривбасс»).
115-й мяч в УПЛ забивает Андрей Ярмоленко, 5-й – Проспер Оба, 1-й – Матиас Ойевуси (в 6-й игре).
В 4-й команде элиты открывает голевой счет Олег Очеретько («Шахтер»).
1-й дубль в украинских чемпионатах делает Кауан Элиас (в 18-й игре).
3-й матч подряд не уходит с поля без гола Проспер Оба.
10-ю пенальтийскую дуэль из 26 выигрывает Дмитрий Ризнык.
Впервые не забивает с «точки» Дмитрий Коркишко, ранее реализовавший 4 одиннадцатиметровых из 4-х.
20-й сухой матч в украинских чемпионатах проводят Алексей Паламарчук и Александр Сапутин.
2-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Сергей Корнейчук.
Впервые назначает пенальти арбитр Денис Резников (в 13-й игре).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
