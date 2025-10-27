Новости для Довбика. Рома намерена отправить нападающего в АПЛ

Римская «Рома» намерена избавиться от ирландского нападающего Эвана Фергюсона. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский гранд намерен пересмотреть арендное соглашение и отправить 21-летнего футболиста назад в «Брайтон» уже зимой, не дожидаясь окончания аренды до лета 2026 года.

В текущем сезоне Эван Фергюсон провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на нападающего «Ромы».