Новости для Довбика. Рома намерена отправить нападающего в АПЛ

Италия
27 октября 2025, 13:16 |
Эван Фергюсон может в ближайшее время покинуть Рим

27 октября 2025, 13:16 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Эван Фергюсон

Римская «Рома» намерена избавиться от ирландского нападающего Эвана Фергюсона. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский гранд намерен пересмотреть арендное соглашение и отправить 21-летнего футболиста назад в «Брайтон» уже зимой, не дожидаясь окончания аренды до лета 2026 года.

В текущем сезоне Эван Фергюсон провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на нападающего «Ромы».

Эван Фергюсон Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ аренда игрока
Даниил Кирияка Источник: La Gazzetta dello Sport
