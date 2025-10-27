Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 октября 2025, 11:30
Форвард Борнмута Семеньо рассказал про свой дневник

25-летний футболист фиксирует свои недоработки в матчах

Форвард Борнмута Семеньо рассказал про свой дневник
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Антуан Семеньо

Ганский нападающий клуба «Борнмут» Антуан Семеньо рассказал о своем личном дневнике. Речь идет не о любовных записях или переживаниях, а о профессиональных заметках.

По словам 25-летнего форварда, в дневник он записывает моменты, которые необходимо отработать и улучшить.

«Я получаю видеофрагменты всех матчей, каждого матча (от аналитика клуба – Прим.ред.). Смотрю их сам. Перед матчем против «Эвертона» я увидел несколько моментов, когда мяч попадал на дальнюю штангу, а меня там не оказалось. Поэтому я работал над этим на тренировке и записал в дневник», – передает слова ганского игрока The Times.

Футболист провел на клубном уровне во всех турнирах 10 матчей, в копилке ганца 6 забитых мячей и 3 результативные передачи.

В начале 2023 года Семеньо перешел в «Борнмут» из «Бристоля». Трудовое соглашение рассчитано на 4,5 года. В начале октября 2025 года сообщалось, что гранды Английской Премьер-лиги активно интересуются игроком.

Антуан Семеньо Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Оксана Баландина Источник: The Times
