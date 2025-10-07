Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 100 миллионов фунтов. Один из лучших бомбардиров АПЛ может сменить клуб
Англия
07 октября 2025, 13:55 | Обновлено 07 октября 2025, 13:57
658
0

100 миллионов фунтов. Один из лучших бомбардиров АПЛ может сменить клуб

Внимание «Арсенала» и «Ливерпуля» привлекает Антуан Семеньо

07 октября 2025, 13:55 | Обновлено 07 октября 2025, 13:57
658
0
100 миллионов фунтов. Один из лучших бомбардиров АПЛ может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

Ганский вингер «Борнмута» Антуан Семеньо привлекает внимание лондонского «Арсенала» и «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, «вишни» готовы отпустить 24 летнего футболиста за 100 миллионов евро. «Канониры» заинтересованы в подписании игрока сборной Ганы, они проинформированы о ценнике.

«Ливерпуль» также нацелен на Семеньо: в клубе работает бывший спортивный директор «Борнмута» Ричард Хьюз, у которого тесные связи с бывшим клубом. «Красные» уже связались с «вишнями».

С 6 голами после 7 туров Английской Премьер-лиги Антуан Семеньо является вторым лучшим бомбардиром чемпионата после Эрлинга Холанда с 9 забитыми голами.

Ранее сообщалось о том, что Алонсо хочет видеть в «Реале» игрока «Ливерпуля».

По теме:
Не менее 35 миллионов. Бавария нашла нового вингера в Бундеслиге
Интер изучает возможность трансфера голкипера сборной Германии
Как Ванат поставил xG на место. Радостные моменты уик-энда
Антуан Семеньо Арсенал Лондон Борнмут трансферы трансферы АПЛ Эрлинг Холанд Ричард Хьюз
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Футбол | 07 октября 2025, 08:06 5
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ

Мирон Богданович считает, что «Полтава» не дотягивает до уровня УПЛ

ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
Футбол | 07 октября 2025, 12:20 4
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины

Цыганков не сыграет против Исландии и Азербайджана

УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
Футбол | 06.10.2025, 19:41
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
Йожеф САБО: «Ужасно, что такое происходит в Динамо. Нужно что-то делать»
Футбол | 07.10.2025, 08:44
Йожеф САБО: «Ужасно, что такое происходит в Динамо. Нужно что-то делать»
Йожеф САБО: «Ужасно, что такое происходит в Динамо. Нужно что-то делать»
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
Футбол | 07.10.2025, 02:38
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 26
Футбол
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 3
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
ВИДЕО. 1:4 в матче Шахтер – ЛНЗ: шедевр Назарины и дикий привоз Матвиенко
ВИДЕО. 1:4 в матче Шахтер – ЛНЗ: шедевр Назарины и дикий привоз Матвиенко
05.10.2025, 20:07 2
Футбол
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
06.10.2025, 03:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем