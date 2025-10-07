100 миллионов фунтов. Один из лучших бомбардиров АПЛ может сменить клуб

Ганский вингер «Борнмута» Антуан Семеньо привлекает внимание лондонского «Арсенала» и «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, «вишни» готовы отпустить 24 летнего футболиста за 100 миллионов евро. «Канониры» заинтересованы в подписании игрока сборной Ганы, они проинформированы о ценнике.

«Ливерпуль» также нацелен на Семеньо: в клубе работает бывший спортивный директор «Борнмута» Ричард Хьюз, у которого тесные связи с бывшим клубом. «Красные» уже связались с «вишнями».

С 6 голами после 7 туров Английской Премьер-лиги Антуан Семеньо является вторым лучшим бомбардиром чемпионата после Эрлинга Холанда с 9 забитыми голами.

Ранее сообщалось о том, что Алонсо хочет видеть в «Реале» игрока «Ливерпуля».