Испания
06 октября 2025, 11:59 |
Назван игрок, которого Алонсо больше всего хочет видеть в Реале

Ибраима Конате может покинуть «Ливерпуль»

06 октября 2025, 11:59 |
Назван игрок, которого Алонсо больше всего хочет видеть в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» интересуется французским центральным защитником английского «Ливерпуля» Ибраимой Конате, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, трансфер 26-летнего футболиста является самым желанным для главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо.

Интересно, что после завершения нынешней кампании Конате можно будет подписать бесплатно, ведь его контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2026 года.

В сезоне 2025/26 Ибраима Конате провел 10 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями.

Ранее Ибраима Конате получил травму в матче против «Челси».

Источник: Fichajes.net
