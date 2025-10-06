Назван игрок, которого Алонсо больше всего хочет видеть в Реале

Мадридский «Реал» интересуется французским центральным защитником английского «Ливерпуля» Ибраимой Конате, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, трансфер 26-летнего футболиста является самым желанным для главного тренера королевского клуба Хаби Алонсо.

Интересно, что после завершения нынешней кампании Конате можно будет подписать бесплатно, ведь его контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2026 года.

В сезоне 2025/26 Ибраима Конате провел 10 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями.

Ранее Ибраима Конате получил травму в матче против «Челси».