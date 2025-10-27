Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 11:03 | Обновлено 27 октября 2025, 11:04
Палкин рассказал про приоритеты Шахтера

Гендиректор горняков считает УПЛ важнейшим чемпионатом

27 октября 2025, 11:03 | Обновлено 27 октября 2025, 11:04
Палкин рассказал про приоритеты Шахтера
PrtSc/Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о приоритете донецкой команды. По словам футбольного функционера, задача номер один – национальное первенство, а еврокубковые игры – это имиджевая составляющая.

«Ну, разумеется, чемпионат – это номер один, но все турниры, где мы играем, для нас очень важны. Еврокубки тоже, потому что еврокубки – это вообще каждый раз, скажем так, маркетинг клуба. Это наша позиция, наш бренд. И мы должны показывать очень хороший футбол, потому что все те футболисты, которых мы купили, они хотят себя показать в европейском футболе, на европейском уровне. Поэтому для нас это тоже очень серьезная составляющая», – сказал Палкин в интервью для YouTube-канала ПРОФУТБОЛ Digital.

После 10 туров в Украинской Премьер-лиге (УПЛ) «Шахтер» лидирует в турнирной таблице, на счету «горняков» 21 очко. В Лиге конференций украинский клуб находится на 17-ом месте, в активе лишь 3 набранных балла.

В последнем матче национального первенства дончане разгромили «Кудровку» со счетом 4:0.

ZloyDeda
Звідки інтерв'ю давав, з якої країни?
А де ж невдоволені фани(тики), які брудом Динамо поливали, коли вони у минулому сезоні пріоритетом УПЛ ставили, а тут, що - мову відняло?
Ответить
+1
DK2025
В приоритете у палкиндов, серунов и их хозяина ахметки - всегда - победы любой ценой в результате покупки табуна браузил, кабинетных игр, ваксов/баксов, проплаченных грязных антидинамовских статеек на спорт уа и других подвластных СМИ, других средств гибридной ахметовской войны.
Ответить
0
sania
Кілька місяців тому цей клоун росказував, що мета на цей сезон виграш Ліги Європи, потім був виграш Ліги Конференцій, тепер виграш чемпу. Сподіваюсь, що через місяць буде завдання утриматися в УПЛ
Ответить
0
Xvalenok03
Зато не скрывает, как некоторые, что у них в приоритете.
Ответить
-1
