Палкин рассказал про приоритеты Шахтера
Гендиректор горняков считает УПЛ важнейшим чемпионатом
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о приоритете донецкой команды. По словам футбольного функционера, задача номер один – национальное первенство, а еврокубковые игры – это имиджевая составляющая.
«Ну, разумеется, чемпионат – это номер один, но все турниры, где мы играем, для нас очень важны. Еврокубки тоже, потому что еврокубки – это вообще каждый раз, скажем так, маркетинг клуба. Это наша позиция, наш бренд. И мы должны показывать очень хороший футбол, потому что все те футболисты, которых мы купили, они хотят себя показать в европейском футболе, на европейском уровне. Поэтому для нас это тоже очень серьезная составляющая», – сказал Палкин в интервью для YouTube-канала ПРОФУТБОЛ Digital.
После 10 туров в Украинской Премьер-лиге (УПЛ) «Шахтер» лидирует в турнирной таблице, на счету «горняков» 21 очко. В Лиге конференций украинский клуб находится на 17-ом месте, в активе лишь 3 набранных балла.
В последнем матче национального первенства дончане разгромили «Кудровку» со счетом 4:0.
А де ж невдоволені фани(тики), які брудом Динамо поливали, коли вони у минулому сезоні пріоритетом УПЛ ставили, а тут, що - мову відняло?