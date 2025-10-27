Палкин рассказал про приоритеты Шахтера

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о приоритете донецкой команды. По словам футбольного функционера, задача номер один – национальное первенство, а еврокубковые игры – это имиджевая составляющая.

«Ну, разумеется, чемпионат – это номер один, но все турниры, где мы играем, для нас очень важны. Еврокубки тоже, потому что еврокубки – это вообще каждый раз, скажем так, маркетинг клуба. Это наша позиция, наш бренд. И мы должны показывать очень хороший футбол, потому что все те футболисты, которых мы купили, они хотят себя показать в европейском футболе, на европейском уровне. Поэтому для нас это тоже очень серьезная составляющая», – сказал Палкин в интервью для YouTube-канала ПРОФУТБОЛ Digital.