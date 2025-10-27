«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ

Защитник французского ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный провел неоднозначный матч против «Бреста» (3:0) в девятом туре Лиги 1, который состоялся 25 октября.

Французская пресса отметила, что украинец на данном этапе не может выдержать очень напряженного графика и допускает все больше ошибок. В нынешнем сезоне Забарный провел 11 матчей, в которых забил один гол.

«Появилось ощущение, что украинец задыхается после напряженного графика последних недель. После удаления ​​в Леверкузене в Лиге чемпионов, он снова продемонстрировал определенную нервозность – в частности, когда подарил Мбупу голевой момент (17 минута)», – считает Le Parisien.

«Мбуп с обескураживающей наивностью выбил Забарного из игры и мел невероятный шанс забить уже в начале матча. Ажорк также навязал серьёзную физическую борьбу, как в воздухе, так и в ближнем бою, на которую украинец не всегда мог ответить. Забарный все больше теряет уверенность в игре ПСЖ», – отреагировал Footmercato.

Подопечные Луиса Энрике набрали 20 баллов и занимают первое место в чемпионате Франции, опережая «Ланс» на один пункт. В ближайшем матче, который состоится 29 октября, ПСЖ сыграет на выезде против «Лорьяна».