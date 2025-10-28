Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей ПАЛКИН: «Если говорить о Динамо, мы все ожидаем победы Шахтера»
Кубок Украины
Генеральный директор донецкого клуба надеется на позитивный результат

ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Кубка Украины, который состоится в среду, 29 октября.

– Накануне «Динамо» – «Шахтер» чего вы ожидаете? Если мы говорим о качестве украинского футбола, то понимаем, что сейчас точно нет сильного развития. Как вы оцениваете общий уровень?

– Если говорить о «Динамо», мы все понимаем, что ожидаем победу «Шахтера», и это самое главное. Однако победа будет тогда, когда мы будем показывать свой футбол, свою философию, ДНК нашего футбола.

Мы можем сыграть вничью, можем проиграть, однако показывать наш футбол и выкладываться на 100%. Когда мы будем это делать, тогда у нас все будет хорошо.

То есть, если футболисты будут выкладываться на 100%, когда мы покажем тот футбол, который Арда объясняет игрокам, тогда будет результат. И поэтому будет очень интересное противостояние – два матча с «Динамо», и я надеюсь, что для нас будет положительный результат, – подытожил Палкин.

Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Сергей Палкин
Николай Титюк Источник: Профутбол Digital
