Сергей ПАЛКИН: «Если говорить о Динамо, мы все ожидаем победы Шахтера»
Генеральный директор донецкого клуба надеется на позитивный результат
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Кубка Украины, который состоится в среду, 29 октября.
– Накануне «Динамо» – «Шахтер» чего вы ожидаете? Если мы говорим о качестве украинского футбола, то понимаем, что сейчас точно нет сильного развития. Как вы оцениваете общий уровень?
– Если говорить о «Динамо», мы все понимаем, что ожидаем победу «Шахтера», и это самое главное. Однако победа будет тогда, когда мы будем показывать свой футбол, свою философию, ДНК нашего футбола.
Мы можем сыграть вничью, можем проиграть, однако показывать наш футбол и выкладываться на 100%. Когда мы будем это делать, тогда у нас все будет хорошо.
То есть, если футболисты будут выкладываться на 100%, когда мы покажем тот футбол, который Арда объясняет игрокам, тогда будет результат. И поэтому будет очень интересное противостояние – два матча с «Динамо», и я надеюсь, что для нас будет положительный результат, – подытожил Палкин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В раздевалке не всех устраивает поведение Ламина Ямаля
Судаков получил травму в матче с Исландией