Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
27 октября 2025, 08:54 | Обновлено 27 октября 2025, 09:48
Названа зарплата Месси по новому контракту в Интер Майами

Аргентинец остается в США до 2028 года

Названа зарплата Месси по новому контракту в Интер Майами
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами». Срок нового соглашения сторон истекает в 2028 году.

Согласно данным испанских СМИ, зарплата звездного форварда заметно увеличится. За этот период Месси получит примерно 50-60 миллионов долларов.

В субботу, 25 октября, 38-летний футболист получил Золотую бутсу регулярного сезона Major League Soccer (MLS) 2025 года. Звездный аргентинец стал первым игроком флоридского клуба, который получил эту награду.

На данный момент на счету Месси 29 матчей, в которых он забил 31 гол и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси Интер Майами зарплаты Major League Soccer (MLS)
Оксана Баландина Источник
