Хейсен призывал фанатов Реала выкрикивать оскорбления в адрес Барселоны

Центрзащитник «Реала» Дин Хейсен призывал болельщиков мадридского клуба выкрикивать оскорбления в адрес «Барселоны».

По окончании встречи фанаты «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» начали выкрикивать «Puta Barca!». Защитник «сливочных» Дин Хейсен жестами призывал болельщиков кричать громче.

Подопечные Хаби Алонсо победили в Эль Класико (2:1), которое прошло в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги в воскресенье.

Матч «Реала» и «Барселоны» получился скандальным, по большей части из-за ситуации вокруг испанского вингера «сине-гранатовых» Ламина Ямаля. 18-летний игрок накануне Эль-Класико нелестно высказался о мадридском клубе. За необдуманными высказываниями ожидаемо появилась реакция игроков «Реала».