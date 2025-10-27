Хейсен призывал фанатов Реала выкрикивать оскорбления в адрес Барселоны
Традиционное Эль Класико прошло скандально
Центрзащитник «Реала» Дин Хейсен призывал болельщиков мадридского клуба выкрикивать оскорбления в адрес «Барселоны».
По окончании встречи фанаты «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» начали выкрикивать «Puta Barca!». Защитник «сливочных» Дин Хейсен жестами призывал болельщиков кричать громче.
Подопечные Хаби Алонсо победили в Эль Класико (2:1), которое прошло в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги в воскресенье.
Матч «Реала» и «Барселоны» получился скандальным, по большей части из-за ситуации вокруг испанского вингера «сине-гранатовых» Ламина Ямаля. 18-летний игрок накануне Эль-Класико нелестно высказался о мадридском клубе. За необдуманными высказываниями ожидаемо появилась реакция игроков «Реала».
🚨 Santiago Bernabéu fans were chanting ‘P*TA BARÇA!’— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 26, 2025
Then Dean Huijsen asked them to shout it even louder 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/RmdvOnoZnt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джану Пьеро Гасперини не по душе качества украинского нападающего
Центральный матч 10 тура УПЛ в итоге оказался легкой прогулкой для команды Шовковского