ШОВКОВСКИЙ: «Мы две ночи почти не спали. Ребята очень переживали»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, как команда настроилась на победный матч против «Кривбасса».

«Кто бы что ни говорил, но мы постоянно работаем – над совершенствованием наших действий как в обороне, так и в атаке, над взаимодействием между линиями. Ребята очень переживали из-за предыдущих результатов, были разочарованы, но в то же время хотели перемен. И я благодарен им за это желание, за тот настрой, который сегодня продемонстрировали.

Конечно, было непросто: две ночи после игры почти не спали, ранний подъем, перелет, потом поезд – это все изматывает. Сегодня впервые более-менее нормально отдохнули, хотя и воздушная тревога тоже оставила свой след. Но все равно – это должно было когда-то произойти, ведь мы работаем непрерывно и стремимся становиться лучше», – отметил наставник киевлян.

26 октября прошел поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги. «Динамо» в Киеве одолело «Кривбасс» (4:0) на домашней арене Динамо им. В. Лобановского.