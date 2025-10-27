ШОВКОВСКИЙ: «Мы две ночи почти не спали. Ребята очень переживали»
Тренер – о том, как команда настроилась на матч с «Кривбассом»
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, как команда настроилась на победный матч против «Кривбасса».
«Кто бы что ни говорил, но мы постоянно работаем – над совершенствованием наших действий как в обороне, так и в атаке, над взаимодействием между линиями. Ребята очень переживали из-за предыдущих результатов, были разочарованы, но в то же время хотели перемен. И я благодарен им за это желание, за тот настрой, который сегодня продемонстрировали.
Конечно, было непросто: две ночи после игры почти не спали, ранний подъем, перелет, потом поезд – это все изматывает. Сегодня впервые более-менее нормально отдохнули, хотя и воздушная тревога тоже оставила свой след. Но все равно – это должно было когда-то произойти, ведь мы работаем непрерывно и стремимся становиться лучше», – отметил наставник киевлян.
26 октября прошел поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги. «Динамо» в Киеве одолело «Кривбасс» (4:0) на домашней арене Динамо им. В. Лобановского.
