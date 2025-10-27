У Ярмоленко есть проблемы перед матчем с Шахтером. Шовковский все рассказал

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем с «Шахтером».

«Сейчас у нас сложная ситуация с травмированными. Тымчик только дважды тренировался с основой, Ярмоленко после болезни — до сих пор кашляет. Ждем, когда вернутся Шапаренко, Торрес, Дубинчак. Есть трудности, но команда готова бороться и за себя, и за тех, кто пока вне игры», — отметил Шовковский.

«Динамо» в среду, 29 октября, проведет матч Кубка Украины против «Шахтера».

26 октября прошел поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги. «Динамо» в Киеве одолело «Кривбасс» (4:0) на домашней арене Динамо им. В. Лобановского.