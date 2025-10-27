Флорентино Перес отреагировал на матч с Барсой, где Лунин получил красную

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу «королевского клуба» в поединке против «Барселоны» в Ла Лиге.

«Люди ушли со стадиона с чувством, что быть болельщиком «Реала» – это гордость. С такой страстью, мужеством, желанием, именно так и нужно играть», – отметил президент после матча.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.