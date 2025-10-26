Центральный защитник «Остина» и сборной Украины Александр Сваток попал в неприятную ситуацию.

Футболист поставил лайк в социальной сети Инстаграм под постом российской букмекерской компании, где показывали известного футболиста рф Андрея Аршавина.

В этом сезоне Сваток на клубном уровне провел 32 матча и забил один гол.

Ранее в подобную ситуацию попал защитник «Шахтера» Ефим Конопля, который объяснил, зачем поставил лайк под постом российского пропагандиста.

ФОТО. Новый тренд? Игрок сборной Украины попал в скандал, связанный с Россией