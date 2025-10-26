Украина. Премьер лига26 октября 2025, 22:37 |
Новый тренд? Игрок сборной Украины попал в скандал, связанный с россией
Александр Сваток попал в неприятную ситуацию
26 октября 2025, 22:37 |
Центральный защитник «Остина» и сборной Украины Александр Сваток попал в неприятную ситуацию.
Футболист поставил лайк в социальной сети Инстаграм под постом российской букмекерской компании, где показывали известного футболиста рф Андрея Аршавина.
В этом сезоне Сваток на клубном уровне провел 32 матча и забил один гол.
Ранее в подобную ситуацию попал защитник «Шахтера» Ефим Конопля, который объяснил, зачем поставил лайк под постом российского пропагандиста.
700 тысяч грн. в кассу
