«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Игрок извинился за свой поступок
Защитник Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля в соцсетях отреагировал на скандал с его лайком высказывания уже покойного российского украинофоба Владимира Жириновского.
Конопля признал, что лайкал видео, но заявил, что не вкладывал в это никакого смысла и является патриотом.
«Я не вкладывал в лайки никаких намерений и не поддерживаю россию и ее деятелей и последователей. Я патриот своей страны. Выводы сделал. Приношу извинения, это не повторится», – написал Конопля.
В Шахтере уже официально сообщили, что начали расследование этого инцидента.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 15 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ
Руслану удалось трижды забить за последние два матча
тепер це лайно пише шо більш не буде.
тобто брехало і знов бреше, бо воно лайно.