«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram

Защитник Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля в соцсетях отреагировал на скандал с его лайком высказывания уже покойного российского украинофоба Владимира Жириновского.

Конопля признал, что лайкал видео, но заявил, что не вкладывал в это никакого смысла и является патриотом.

«Я не вкладывал в лайки никаких намерений и не поддерживаю россию и ее деятелей и последователей. Я патриот своей страны. Выводы сделал. Приношу извинения, это не повторится», – написал Конопля.

В Шахтере уже официально сообщили, что начали расследование этого инцидента.