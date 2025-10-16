Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16 октября 2025, 16:40
Игрок извинился за свой поступок

Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля в соцсетях отреагировал на скандал с его лайком высказывания уже покойного российского украинофоба Владимира Жириновского.

Конопля признал, что лайкал видео, но заявил, что не вкладывал в это никакого смысла и является патриотом.

«Я не вкладывал в лайки никаких намерений и не поддерживаю россию и ее деятелей и последователей. Я патриот своей страны. Выводы сделал. Приношу извинения, это не повторится», – написал Конопля.

В Шахтере уже официально сообщили, что начали расследование этого инцидента.

Комментарии
Burevestnik
раніше це риже лайно повідомляло шо це не воно лайкало.
тепер це лайно пише шо більш не буде.
тобто брехало і знов бреше,  бо воно лайно.
sania
Дитячий садок.
contr
Лайно як футболіст і ще більше лайно як людина ! 
Перець
кроти вони такі патріоти
sania
"Я не вкладав у лайки.. більше не повториться", краще б мовчав.. Виявляється в нього щей розум 10річної дитини.. 
MrStepanovM .
*уєпльот ти а не патріот..що згнило- не зацвіте...багато хто макав Бленуце але той просто тупак з іншої країни, можна списати шо молодий, погано обізнаний, а цей довбень кольорований
GloryUkraine
Так лайкнув чи ні? Спочатку відмазувався, а зараз обіцяє, що більше такого не буде.  
An124_Ukr
Чудо ржаве )) 
Александр Шевченко
Казнить, нельзя помиловать этого Иванушку дурачка. Какой он в сраку патриот. Конопля кандон и любитель руцкого мира, как и его дружбан Коля матвиаенка крымский
DK2025
И то, что это рыжее чмо со своей любовью к Жирику не в числе главных новостей сайта ещё раз доказывает, что это - чисто проахметовский сайт. Который может полоскать Бленуце и Динамо в целом ежедневно потоком грязных статеек, но никогда не тронет и/или максимально смягчит негатив против шестёрок своего хозяина из Лондона
DK2025
Им ВСЕ можно, ржавым они же не Бленуцэ, которого они обсерают ежедневно и именно на этом сайте. А им все можно. Потому, что они хуютинских ждуны. Лживые и лицемерные. Как и свойственно ихнему "руському миру". 
SHN
Ахметка тоже патриот. Лондонский.
Vit18
Викиньте із себе все російське
Тимощук такой Забавный
Конопля, ты под чем? Зачем оправдываешься. Вот Илья Забарный патриот! Каждый день он после тренировок щи и пельмени жрёт с Сафоновым за одним столом и слушает газманова, не извиняется и не оправдывается не перед кем.
Тимощук такой Забавный
Вчера поставил сердечко на фото Забарного в суперкубке на награждении ПСЖ. Теперь вот не знаю, что мне делать, там был Илья Забарный и Сафонов рядом на фото. Позвоню Илье лучше и узнаю, патриот ли он настоящий рядом с Сафоновым, и может я уже не патриот после лайка.
