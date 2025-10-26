Кто получил 7.5? Названа оценка Довбика за победный матч Серии А

26 октября римская «Рома» оформила минимальную победу над «Сассуоло» в восьмом туре итальянской Серии А (1:0).

Три очка «волкам» на чужой арене «Мапей Стэдиум – Читта дель Триколоре» принес результативный удар Пауло Дибалы на 16-й минуте.

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик начал матч в запасе, однако появился на поле на 50-й минуте.

Статистический портал SofaScore после финального свистка опубликовал оценки футболистов за поединок. Лучшим игроком стал защитник «Ромы» Джанлука Манчини: имея желтую карточку, его выступление было оценено в 7.5.

Довбик пытался забить в ворота соперника, однако Артем покинул поле без результативного действия – 6.5.

Оценки матча «Сассуоло» – «Рома» от SofaScore