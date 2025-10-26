ITF26 октября 2025, 16:05 | Обновлено 26 октября 2025, 16:07
167
1
Вероника Подрез – Францишка Жорже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире ITF W75 в Пуатье
26 октября 2025, 16:05 | Обновлено 26 октября 2025, 16:07
167
26 октября украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 427) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Пуатье, Франция.
В финале украинка сыграет против представительницы Португалии Францишки Жорже (Португалия, WTA 236). Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния выиграет трофей 75-тысячника.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 25 октября 2025, 20:38 0
Александр Зверев переиграл Лоренцо Музетти и встретится с Янником в решаюшем матче
Футбол | 25 октября 2025, 19:56 13
Илья помог парижанам набрать три очка
Бокс | 26.10.2025, 01:45
Бокс | 26.10.2025, 08:33
Футбол | 26.10.2025, 08:55
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Там Завацька у фіналі ITF 35 в Китаї обіграла кацапку Рейнголд 2-1, молодець!!!
Популярные новости
25.10.2025, 00:11 13
Бокс
25.10.2025, 08:47 2
26.10.2025, 02:31
26.10.2025, 05:17 3
25.10.2025, 08:03 30
25.10.2025, 15:00 129
26.10.2025, 08:24 2