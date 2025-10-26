Вероника Подрез – Францишка Жорже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 октября украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 427) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Пуатье, Франция.

В финале украинка сыграет против представительницы Португалии Францишки Жорже (Португалия, WTA 236). Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выиграет трофей 75-тысячника.