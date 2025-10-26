Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
26 октября 2025, 16:05
1

Вероника Подрез – Францишка Жорже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире ITF W75 в Пуатье

Вероника Подрез – Францишка Жорже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Вероника Подрез

26 октября украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 427) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Пуатье, Франция.

В финале украинка сыграет против представительницы Португалии Францишки Жорже (Португалия, WTA 236). Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выиграет трофей 75-тысячника.

📺 Видеотрансляция
Андрій Заліщук
Там Завацька у фіналі ITF 35 в Китаї обіграла кацапку Рейнголд 2-1, молодець!!!
