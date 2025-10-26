Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ассистент Флика: «Сейчас у нас есть решения. Игроки почти не теряют мячи»
Испания
26 октября 2025, 13:49 | Обновлено 26 октября 2025, 13:51
Ассистент Флика: «Сейчас у нас есть решения. Игроки почти не теряют мячи»

Маркус Зорг дал несколько комментариев перед игрой с «Реалом»

Ассистент Флика: «Сейчас у нас есть решения. Игроки почти не теряют мячи»
Маркус Зорг

Ассистента тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика Маркус Зорг дал несколько комментариев перед матчем девятого тура Ла лиги, в котором «сине-гранатовые» сыграют с «Реалом»:

«Мы тщательно проанализировали матч. Если проигрываешь, нужно извлекать уроки. Сейчас у нас есть решения. Игроки почти не теряют мячи».

«Мы всегда говорим о сопернике. Так мы работаем. Игроки будут готовы, особенно Вини и Мбаппе».

«У нас был хороший переход, и если мы хотим выиграть на «Бернабеу», мы должны быть все вместе, давить и играть как единое целое. Если мы это сделаем, у нас будут шансы».

«На «Бернабеу» никогда не знаешь, что может случиться. Там много эмоций, и мы к этому готовы».

«Самое большое изменение – это то, что они очень хорошо давят, особенно в линии атаки».

«Обычно лучше играть с одним и тем же составом, но у нас было много травм, и мы сделали изменения. Если у вас 60 матчей в год, невозможно всегда выставлять один и тот же состав».

«Флик мотивирован и настроен позитивно».

«В таких матчах шансы 50 на 50. Победит тот, кто сыграет лучше, все просто».

«Мы должны делать свое дело, прессинговать и играть высоко. Если мы что-то изменим, то потеряем свою структуру, а это не поможет».

«Нужно сосредоточиться на игре и ни на чем больше. Не нужно думать о судьях. Все мы делаем ошибки, и нужно обсуждать то, что мы можем контролировать».

«Жюль тренировался сегодня утром, и нужно подождать его реакции после тренировки. Мы еще не определились с составом на завтра».

«Ламин – топ-игрок, и он будет мотивирован на завтрашний матч. Надеюсь, он сможет провести отличную игру».

«Мы всегда скучаем по Ханси, когда его нет. Он – самая важная часть команды. Мы все знаем, что нам нужно делать».

«Рафиньи не будет, но у нас достаточно игроков. Мы постараемся выпустить Феррана на поле, но окончательное решение примем завтра».

«Я очень горжусь тем, что буду руководить командой с тренерской скамейки. Это будет очень тяжелый матч. Важно будет контролировать мяч и оказывать давление».

Матч меду «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 октября в 17:15 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что один из лучших игроков мира пропустит Эль-Классико.

Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
