Источник: футболист сборной Украины может уйти из Динамо из-за легионера

Украинский вингер Владислав Кабаев может вскоре покинуть киевский футбольный клуб «Динамо».

По информации украинского журналиста Сергея Тищенко, существует вероятность, что «Динамо» не станет продлевать соглашение с футболистом, у которого летом заканчивается контракт, ведь на позицию Владислава играет новичок Шолу Огундану.

В этом сезоне в активе Кабаева 14 матчей и один забитый гол.

Ранее появилась информация, что центральный защитник Денис Попов готов продлить с киевлянами контракт и остаться в клубе.