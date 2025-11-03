Источник: футболист сборной Украины может уйти из Динамо из-за легионера
У Владислава Кабаева соглашение с киевлянами рассчитано до конца текущего сезона
Украинский вингер Владислав Кабаев может вскоре покинуть киевский футбольный клуб «Динамо».
По информации украинского журналиста Сергея Тищенко, существует вероятность, что «Динамо» не станет продлевать соглашение с футболистом, у которого летом заканчивается контракт, ведь на позицию Владислава играет новичок Шолу Огундану.
В этом сезоне в активе Кабаева 14 матчей и один забитый гол.
Ранее появилась информация, что центральный защитник Денис Попов готов продлить с киевлянами контракт и остаться в клубе.
