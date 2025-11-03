Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: футболист сборной Украины может уйти из Динамо из-за легионера
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 04:22
Источник: футболист сборной Украины может уйти из Динамо из-за легионера

У Владислава Кабаева соглашение с киевлянами рассчитано до конца текущего сезона

Источник: футболист сборной Украины может уйти из Динамо из-за легионера
ФК Динамо. Владислав Кабаев

Украинский вингер Владислав Кабаев может вскоре покинуть киевский футбольный клуб «Динамо».

По информации украинского журналиста Сергея Тищенко, существует вероятность, что «Динамо» не станет продлевать соглашение с футболистом, у которого летом заканчивается контракт, ведь на позицию Владислава играет новичок Шолу Огундану.

В этом сезоне в активе Кабаева 14 матчей и один забитый гол.

Ранее появилась информация, что центральный защитник Денис Попов готов продлить с киевлянами контракт и остаться в клубе.

